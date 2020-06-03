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Haberler Mehmet Barlas Amerika terör örgütlerini desteklerken bunun sonuçlarını hesap etmedi mi?
MEHMET BARLAS
Amerika terör örgütlerini desteklerken bunun sonuçlarını hesap etmedi mi?

Amerika terör örgütlerini desteklerken bunun sonuçlarını hesap etmedi mi?

03.06.2020, Çarşamba
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sokak ayaklanmalarını hem acıyarak, hem de onlara bir ders olur ümidi ile izliyorum. Neticede dünya siyasetinde böylesine ağırlığı olan bir ülkenin bu ölçüdeki bir istikrarsızlığa düşmesi, sevinilecek bir durum değil. Ayrıca bu ülke ile NATO'da ortağız da...

PKK/PYD'ye destek
Onlara bir ders olur ümidimin sebebi, Türkiye'deki her sokak eylemini ve her çeşit terör örgütlerini Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklemesidir. Örneğin PKK/PYD'ye Amerika'nın verdiği desteği Mısır'daki sağır sultan bile duydu. TIR'lar ve uçaklar dolusu silah bu örgüte hibe edilirken, bu silahların Türkiye'ye karşı kullanılacağı adeta düşünülmedi. Amerika'daki sokak eylemlerini hazırlayan örgütün Öcalan'ı kutsaması acaba ne anlama gelir ki?

FETÖ'ye destek
PKK/PYD'ye verilen desteğin sonuçları Amerika'yı yöneten beyinlerin sahipleri tarafından belki de hiç düşünülmezken, Türkiye'yi hedef alan bir başka terör örgütüne de adeta kucak açıldı. FETÖ diye bilinen terör örgütüne sığınma hakkı verildiği yetmezmiş gibi, bu örgütün planladığı 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsüne de Amerika'nın katkı verdiği söylentisi ayyuka çıktı.

Bronson ve dolar
Bu arada ajan-papaz Bronson'un iadesi tartışmaları sürerken Trump'ın Türk ekonomisine dönük tehditleri ve dolar fiyatının yükselmesi de herhalde unutulacak bir olay değildir.

FETÖ'nün adamları
Evet... Bütün bunlar hatırlanınca, Amerika'ya acımak içimden gelmiyor. Bu arada sokak eylemlerine FETÖ'nün adamlarının da katılmalarını gülerek izliyorum. Ancak başta da söylediğim gibi, bu ülke hem müttefikimiz hem dünya siyasetinde büyük ağırlığı var... Yani bu problemli dönemi dilerim kısa sürede ve çok derin hasar almadan aşarlar.
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