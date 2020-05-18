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Haberler Mehmet Barlas Dünyanın hiçbir ülkesi artık Türkiye’den daha gelişmiş değildir
MEHMET BARLAS
Dünyanın hiçbir ülkesi artık Türkiye’den daha gelişmiş değildir

Dünyanın hiçbir ülkesi artık Türkiye’den daha gelişmiş değildir

18.05.2020, Pazartesi
Mesleğimin gereği olarak dünyanın çeşitli ülkelerini ziyaret ederken, içimde hep aynı eziklik vardı. Örneğin 1970'lerin başında Güney Kore'ye gitmiştim... Başkent Seul'le liman kenti Pusan arasına 450 kilometrelik bir otoyol yapıyorlardı. Bu yol baştan aşağı çiçeklerle süslüydü. Pusan'da gemi tezgahlarında dev tankerler denize indiriliyordu. İlk otomotiv ürünleri de ihraç edilmeye başlanmıştı. Yoksul Hindistan'da bile dev sanayi tesisleri vardı.

Özal hamlesi
Sonra yavaş yavaş bizde de bir şeyler yapılmaya başlandı. Örneğin 1980'lerin başında Türkiye'deki turistik yatak sayısı, Yunanistan'ın Rodos adasındakilerle eşitti. Derken Turgut Özal kıyıları turizme açmakla kalmadı, Türkiye'yi ihracatta da dünyaya açtı. Boğaz'daki birinci köprüyü Demirel yapmıştı. Ama 12 Mart darbesi ile devrildiği için o açmadı. Geçen yıllardan birinde Bodrum'da otomobille giderken telefonum çaldı. Arayan Süleyman Demirel'di "Nerdesin" diye sordu... Bodrum'dayım deyince güldü "Ben o yolları yapmasaydım Bodrum'a zor giderdin" dedi.

Farklı bir Türkiye
Şimdi sahip olduklarımız veya Türkiye'nin yenilenen alt ve üst yapısı, beni büyülüyor. İstanbul Boğazı'nın altından iki yerden geçebilmek sanki masal dünyasında gibi bir şey... Boğaz'da üçüncü köprü yapılmasaydı, kent trafiği herhalde TIR'lara esir olacaktı. Ya da İstanbul'dan İzmir'e 2-3 saatte gidebilmek inanılır bir durum mu?
Çanakkale Boğazı'nın geçileceği köprünün 318 metrelik çelik kulelerinin yerleştirilmesi töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerini hatırlıyor musunuz?

Çanakkale Köprüsü
"-Kendi alanında 'dünyanın en uzunu' unvanına sahip bu köprü, asırlar boyunca 1915 Çanakkale Zaferimizin sembolü olarak Boğaz'ı süsleyecektir. Feribotla 1.5 saat süren Boğaz yolculuğunu köprüyle 6 dakikada tamamlayacak her vatandaşımızın, bu eseri ülkemize kazandıranları şükranla Çanakkale'de destan yazan ecdadı da rahmetle yad edeceğine inanıyorum."
"-Halen inşası devam eden pek çok kara yolu, demir yolu, hava yolu ve deniz yolu projemiz var. Bunlar da tamamlandığında Türkiye, kendi ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde, ulaşımda bölgesel merkez konumuna gelecektir."
Açıkçası artık dünyanın hiçbir ülkesinde kompleks hissetmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti de dünyanın gelişmiş bir ülkesidir.
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