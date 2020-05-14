Önlemler azalınca bazı illerde salgın tırmanmaya başladı

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler ve özellikle evden çıkma yasakları hepimizi bıktırmaya başladı. Ama bunların kaçınılmaz olduğunu gelişmeler doğruluyor. AVM'lerin girişinde kuyruk oluşmasına ilişkin kurmaylarından rapor alan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bazı yerlerde tam olarak kurallara uyulmadığına dair görüntüler var. Daha sıkı tedbirler almak zorunda kalırız." diye konuşunca, bu "bazı yerler"in ne olduğuna ilişkin haberler dikkati çekti. Gerçekten de Anadolu'daki bazı illerdeki rehavet sağlık uzmanlarını endişelendiriyor. Batman, Kars, Uşak, Düzce, Gaziantep, Van, Adıyaman, Rize ve Zonguldak gibi illerde vaka sayıları alarm vermeye başladı.



Batman endişelendiriyor

Alınan önlem ve uygulanan yasaklara rağmen vaka sayısının arttığı illerin başında Batman geliyor. 3 Nisan'da 9 olarak açıklanan vaka sayısı büyük bir artışla bu hafta 450'ye kadar yükseldi. Batman Valisi Hulusi Şahin, kentte artan koronavirüs vakalarına dikkati çekerek, radikal kararlar almak zorunda olduklarını ve Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanması için hükümete öneride bulunabileceklerini söyledi.



Uşak'ta durum ciddi

Nüfusa göre koronavirüs vakasının en çok görüldüğü yerlerden biri olan Uşak'ta da manzara aynı. 2 Nisan'da 38 olarak kayıtlara geçen vaka sayısı son dönemde yükselişe geçti. 367 bin nüfuslu kentte 2 bin 950 test yapıldı. Toplam vaka sayısının ise 441 olduğu açıklandı.



Van'da salgın tırmanıyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, kentteki vaka artışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İran'da ilk vakalar açıklanınca endişe duyduklarını belirten Bilmez, "Türkiye'nin, bizim de endişemiz bu hastalığın İran'dan Van'a, Van'dan da Türkiye'ye yayılabileceğiydi. Bu nedenle sınırda alınabilecek tüm önlemleri almaya başladık. Fakat kırsalda kurallara uymayanlar yüzünden vaka sayısında da artış yaşandı. Şu an hastanemizde yatan 120 civarında hastamız var. Yoğun bakımda ise 3 hastamız var. Vaka sayımız da 390 oldu" diye konuştu.



Nusaybin raporu

Mardin'in yumuşak karnı ise Nusaybin ilçesi oldu. Bugüne kadar 8 kişinin koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiği ilçede 50 kişi de pozitif vaka olarak kayıtlara geçti. 3 Nisan'da Mardin genelinde açıklanan vaka sayısı 50 iken, Nusaybin şimdi tek başına bu sayıyı solladı. 3 kırsal mahalle ve şehir merkezinde çok sayıda evde karantina uygulanıyor.



Çin'de ikinci dalga

Bu arada koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de ikinci dalga endişesi artıyor. Jilin bölgesinde yer alan, 4 milyondan fazla nüfusuyla Jilin şehri koronavirüs (Covid- 19) nedeniyle sınırlarını kapatırken, toplu taşımayı da askıya aldı.

Jilin yerel yönetiminden yapılan açıklamada; Jilin'deki tüm sinemalar, kapalı spor salonları, internet kafeler ve diğer kapalı alandaki eğlence mekanlarının derhal kapatılması ve eczanelerin tüm ateş ve antiviral ilaç satışlarını bildirmesi gerektiği belirtildi. Jilin ve Shulan şehri Çin'in, Rusya ve Kuzey Kore ile sınırları olan Jilin bölgesinde bulunuyor.

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