Yeni Türkiye’de salgına karşı önlemler almak zor tercihlere dayanıyor

Salgına karşı alınan önlemlerde yumuşamaya gidilirken rastlanılan görüntüler aldatıcı olabilir... Örneğin AVM'lerin kapılarındaki kuyruklara bakıp, "Demek bizim toplumumuz bu kadar basitleşti. Eskiden olsa Direklerarası'ndaki sanatçıları özlerlerdi"diyerek bugünün toplumunu hafife alanlar yanılırlar.



Dünya ve Türkler

Gazetecilik yaşamımda rastladığım vatandaşları hatırlıyorum. Bir keresinde Tokyo'dan İstanbul'a uçarken, uçakta 30 Türk vardı. Bir diğer yolculukta da Yeni Delhi'deki bir otelde Türklere rastlamıştım. Amerika'da, Avrupa'da hep vatandaşlarıma rastlamıştım ve hepsi bulundukları ülkelerde iş yapıyorlardı.



Durgun değiliz

Yani, eski Türkiye'nin ya da Osmanlı'nın toplumsal yapıları bugüne göre çok daha durgundu. Fetihler dolayısıyla gidilen ülkelere yerleşenler, sonunda geri dönüp bir Anadolu kentine yerleşirlerdi. Balkan Savaşı benzeri bozgunlar, kitlesel göçlere dayanırdı. Oysa bugün dünyanın her köşesinde aktif bir Türk nüfus var.



Zor kararlar

Bir başka açıdan baktığınızda, hükümetin aldığı yumuşama adımlarının belirlenmesinin kolay olmadığını görebilirsiniz. Sadece THY'nin yurt dışına gidenlere ilişkin rakamlarına bakın, ne dediğimi anlarsınız. Yahut evden çıkma yasaklarının hangi işletmeleri ne ölçüde vurduğunu gözlemlerseniz, bu gün Türkiye'yi yönetmenin ne tür riskler taşıdığını görebilirsiniz.



Açıklamayı beklerken

Kısacası AVM'lerin kapılarındaki kuyruklara bakıp, işi basit görmeyelim. Bu satırları yazdığım sırada Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştı... Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyordu. Bakalım Erdoğan'ın açıklayacağı yumuşama adımları ne kadar yumuşak olabilir?

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