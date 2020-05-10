Salgın sonrası dünyada Türkiye Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanıyor

Yılbaşında 2020 yılına girerken "Önümüzdeki aylarda evden çıkmamız yasaklanacak. Bütün dünyayı sarsan ve Çin'de başlayan bir virüs salgını Türkiye'yi de adeta savaş koşullarına taşıyacak" denilseydi inanır mıydık?



Başarılı mücadele

Gerçekten de hiç beklenilmeyen bu salgın bizi de vurdu. Ama hiç umulmadık şekilde, Türkiye yönetim olarak bu salgına karşı en fazla hazırlıklı ülkelerden bir olarak çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki bir kadro, koronavirüs salgınına karşı çok etkili bir mücadele sürdürdü... Bu arada bir yandan dünyanın çeşitli ülkelerindeki Türkler anayurtlarına getirilirken, diğer yandan dünyanın çeşitli ülkelerine de tıbbi malzeme yardımı yapıldı.



Cumhurbaşkanlığı Sistemi

Kısacası Türkiye'yi sevmeyenler ve muhalefet ettiklerini zannederek Türkiye'yi her fırsatta kötüleyenler, sergilenen başarılı yönetim karşısında şaşkınlığa düştüler. Koronavirüs salgınının Türkiye'yi perişan edeceğini zannedenler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başarılı bir biçimde bu salgını da yendiğini görerek kederlendiler...



Avrupa'ya mesaj

Şimdi salgın sonrası dünyanın hazırlığına geçilmiş durumdayız. Salgından çok başarısız olarak çıkan Avrupa Birliği'ne karşı Türkiye'nin farklı bir yaklaşım sergilemeyi planladığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "9 Mayıs Avrupa Günü" dolayısıyla yayınladığı mesajdan anlaşılıyor... Bu mesajın kilit cümlelerini kayda geçirmekte fayda vardır:

"- Avrupa Birliği'ne adaylık statümüzün tescil edildiği 1999 yılından bu yana "9 Mayıs Avrupa Günü"nü tüm Avrupa halklarıyla birlikte ülkemizde de kutluyoruz"

"-Bu kez ortak düşmanımız sınır tanımayan bir virüs. Gözle görülmeyen düşman birlik olmanın anlamını hatırlattı. AB'nin artık aynı gemide olduğumuzu anladığını umuyorum"



Birlik olmak

"-Bu gözle görülmeyen küçük düşman bize, son dönemde unutma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığımız, popülist politikalara ve kısa dönem ulusal çıkarlara feda etmeye hazır hale geldiğimiz 'birlik olma'nın, birlik içinde güçlü olmanın anlamını tekrar hatırlatmıştır."



Hedef tam üyelik

"Bu zor günlerin, Türkiye - AB ilişkilerini yeniden canlandırmak konusunda sunacağı fırsatları iyi değerlendirmeliyiz. Şimdiye kadar ülkemize pek çok konuda ayrımcı ve dışlayıcı tutum takınan AB'nin, artık hepimizin aynı gemide olduğunu anladığını umuyorum."

"-Türkiye olarak, müzakere sürecinde karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen stratejik hedef gördüğümüz Avrupa Birliği'ne tam üyeliğe ulaşmakta kararlıyız."

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