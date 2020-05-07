Meğer evlerinde kapalı oturanlar bir an önce Bodrum’a gitmeyi hesaplıyorlarmış

30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan seyahat kısıtlamasının, aralarında Muğla'nın da bulunduğu 7 ilde kaldırılmasının ilk sonuçları belli oldu.



Bodrum'a akın

Buna göre tatil beldelerine araç girişlerinde artış yaşanmış. Bodrum girişine konulan uygulama noktasında ilçeye gelen vatandaşların ateşi ölçülürken, gelenlerin adresleri de ekipler tarafından alınmış. Özellikle yazlıkçıların ilçeye geldiği belirtilirken, yasağın kalkmasıyla birlikte Bodrum'a, farklı illerden yaklaşık 6 bin araç gelmiş. Bodrum'un en işlek yerlerinden olan Cumhuriyet Caddesi'nde de hafta içi ve mesai saati olmasına rağmen trafik yoğunluğu gözlenmiş. İlçedeki araç trafiğinin yüzde 25 oranında arttığı bildirilirken, ilçeye girişlerin, hafta sonuna kadar artarak devam etmesi bekleniyormuş.



Tatil rüyası

Evet... İşte biz böyleyiz. Demek evlerimizde kapalı dururken, bir yandan da Bodrum'un, Marmaris'in rüyasını görüyormuşuz. Bu arada sürekli tekrarlanan bir haberin sırrına da ulaşmış oluyoruz. Bilindiği gibi okullar ne zaman tatile girseler uçaklarda, otellerde yer bulunmaz olur. Yani bizler çocuklarımızın hatırı için çalışıyoruz galiba. Okullar tatil olur olmaz büyükler de tatil yapıyor. Refah toplumu düzeyine ulaşmış olmamızı başka türlü nasıl izah edebiliriz ki?



Trump panikte

Bu arada dünyadaki tüm ülkeler Türkiye gibi olağan koşullara yakın yaşam sürdüremiyorlar. Mesela Trump, ABD'li uzmanların 'Etkili bir tedavi ya da aşı bulunana kadar koronavirüsün büyük bir tehdit olmaya devam edeceği' açıklamalarını da reddederek, "Aşı olsun ya da olmasın, virüs gidecek ve biz normale döneceğiz" demiş.



İntiharlar artıyor

Ülkede bazı eyaletlerin Kovid-19 önlemlerini gevşetmeye başladığına işaret eden Trump, "Ülke ekonomisi yeniden faaliyete geçirilirken ölümler olabilir çünkü artık insanları evlerine kapatmayacaksınız. Ancak aynı zamanda sosyal mesafeyi koruyacak, ellerimizi yıkayacağız." demiş.. ABC News'a demeç veren Trump, Kovid-19 önlemleri nedeniyle işlerini kaybeden kişilerin psikolojik sorunlar yaşamaya başladığına dikkati çekerek, "Ülkede onlara bir bakın. İnsanlar aşırı dozdan ya da intihardan ölüyor. İnsanları işlerine geri döndürmeliyiz, biz de önlemleri gevşeterek bunu yapıyoruz." diye konuşmuş..

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