Yaz tatili yapacağız ama bu eski yaz tatillerine pek benzemeyecek

Belli ki önümüzdeki bayram sonrasında karantina günlerine daha esnek kurallar gelecek. Sonuçta alıştığımız gibi yine yaz tatiline çıkabileceğiz ama bu tatilin geçen yıllardaki kadar rahat ve kuralsız geçmeyeceği de kesin... Plajlarda bile sosyal mesafe kurallarına uyulacakmış. Uçak yolculuklarında da herhalde sosyal mesafe kuralları yolcuyu zorlayacaktır.



Başarılıyız

Asıl değişim sanırım siyasette yaşanılacak. Koronavirüs salgınında Türkiye'nin sergilediği kararlı ve olumlu tablo, siyaseti doğal olarak etkiledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi yaşamının en güçlü günlerini yaşıyor. Üstelik bu güçlülük yurt dışı ilişkileri de etkileyecek ölçüde... Türkiye tüm dünyadan yükselen övgü seslerinin hedefinde... Sayısız ülkeye yapılan yardımlar bir yandan, dünyanın çeşitli ülkelerindeki vatandaşların çaresizliğe terk edilmemesi diğer yandan, Türkiye'nin itibarını çok artırdı.



Utanç duyanlar

Bu arada rahatsız edici bir tablo da var gündemde. Birileri bu vatanda yaşamakta olsalar da bu vatanın evlatları olmaktan adeta utanç duyuyorlar. Türkiye'ye övgüler yağdıran dış dünyanın tutumu bazılarını adeta mutsuz ediyor. Yapılan değerlendirmelerde bu belirli kesim Türkiye'nin koronavirüs günlerini başarı ile geride bırakmasından ötürü üzgün duruyorlar.



Farklıyız

Oysa dünyadaki gelişmeleri biraz olsun izleyenler, Amerika'ya, Rusya'ya, İngiltere'ye falan baktıklarında Türkiye'nin farkını çok kolayca görebiliyorlar. İşte bu tablo iç siyaseti önümüzdeki döneme farklı boyutlarla taşıyacaktır. Muhalefet olmak zorlaşacak ve tutulma oranları muhalefettekileri üzecektir.

Yaz dönemine girerken bu gerçekleri gözlemleyeceğiz.

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