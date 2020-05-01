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Haberler Mehmet Barlas İyi ki topraklarımızdan petrol çıkmadı ve biz sadece kendimize güvendik
MEHMET BARLAS
İyi ki topraklarımızdan petrol çıkmadı ve biz sadece kendimize güvendik

İyi ki topraklarımızdan petrol çıkmadı ve biz sadece kendimize güvendik

01.05.2020, Cuma
Bu söyleyeceğimi uzman ve bilirkişiler yıllar öncesinde defalarca söylediler... Ama geçen yıllardan sonra söylenilenleri gerçekler doğruladığı için tekrar edip hatırlatmakta yarar görüyorum.

Faydası olmadı
Söyleyeceğim şudur: İyi ki Türkiye Cumhuriyeti topraklarında petrol çıkmadı. Çünkü bu coğrafyada bulunan petrolün halklara pek faydası olmadı. Bulunan petrolle ya diktatörler, ya ilkel hanedanlar, ya teokratik rejimler fonlandı. Petrol zenginleri olan Irak'ın, İran'ın durumları anlattıklarımızı kanıtlıyor. Ya da Suudi Arabistan'ın petrolü bu ülkenin halkına özgürlük ve demokrasi mi getirdi? Hele bugün petrol fiyatları düştüğü için bu ülkeler bir de ucuz petrol krizi yaşıyorlar.

Kendimize güvendik
Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana petrole değil kendine güvendi. Kadrolarını yetiştirdi. Her alanda uzmanların eğitildiği okullar açıldı. Ayrıca kararlı biçimde çok partili ve özgürlükçü demokrasiye de geçildi... Bugün gelişmiş dünya koronavirüs salgını karşısında yetersizlikler yaşarken, Türkiye sağlık kadroları ve hastaneleri ile, başarılı sınavlar veriyor.

Kıymet bilelim
Bu durumumuzun kıymetini bilelim. Geçmişte kalan vesayetçi demokrasi günlerini özlediğimizi zannettirecek muhalefet gösterilerinden kaçınalım. Değerli olanın petrol değil, yetişmiş insana ve çağdaş hedeflere sahip olmak şeklinde belirlendiğini unutmayalım.

Rauf Tamer dede olunca...
Sevgili arkadaşım ve meslektaşım Rauf Tamer'le ikimizin ortak tutkusu Türk müziğidir. Telefonla konuşurken ben ona "Hacı Arif Bey" derim. O da bana "Dede Efendi" diye hitap eder.
Geçen gün Rauf Tamer'in Defne adında bir kız torunu oldu. Sonuçta artık Dede Efendi ben değilim, Rauf Tamer'dir. Acaba ben de kendime "Itri" mi yoksa "Hafız Post" mu desem bilemiyorum...
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