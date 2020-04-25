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Haberler Mehmet Barlas Koronavirüslü günler sona erince bu dünyada bazı şeylerin değişeceğini zannetmeyelim
MEHMET BARLAS
Koronavirüslü günler sona erince bu dünyada bazı şeylerin değişeceğini zannetmeyelim

Koronavirüslü günler sona erince bu dünyada bazı şeylerin değişeceğini zannetmeyelim

25.04.2020, Cumartesi
Koronavirüslü günlerde en sık duyduğumuz cümlelerden biri "Bu günler sona erdiğinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" şeklinde değil mi? Keşke bu cümle doğru olsa ve alışılmış ayıplar bu günler bittiğinde artık geride kalsaydı... Ancak şimdiden belli ki bazı ayıplar asla geride kalmayacaktır. Salgınlar bile bunları yok edemiyor...

Zavallı Venezuela
Örnek vereyim... Latin Amerika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip olan Venezuela Amerikan sabotajları yüzünden bugünlerde petrol sıkıntısı çekiyor. İran uçaklarla Venezuela'ya petrol göndererek yardımcı olmaya çalışıyor. Ve bu arada Amerika hala Guido'yu bu ülkenin Başkanı gördüğünü ilan ederek, yasa dışılığı sürdürüyor.

Eski alışkanlıklar
Hani her şey değişecekti? Başında bunca bela ve salgın felaketinin getirdiği ölümler bulunan Amerika, yine eski kötü alışkanlıklarını sürdürmekte kararlıdır... Aynı şekilde Amerika bahtsız İran'a karşı da düşmanca tüm girişimlerini sürdürüyor...

Değişmezler
Acaba koronavirüslü günler bitince, PKK'nın saldırıları da bitecek mi? Ya da bu günler bitince Libya'daki korsan general Hafter de bir kenara çekilecek mi? Koronavirüs salgını geride kalınca İsrail Filistin topraklarını ilhak etmekten vazgeçip bu toprakları sahiplerine iade edecek mi?

İçeride de durum aynı
Türkiye koronavirüse karşı zafer kazanıp normal günlere döndüğünde, bir takım aymazlar ayıplı davranışlarını geride bırakıp algı operasyonlarından ve muhalefet kisvesi altındaki sabotajlarından vazgeçecekler mi?

Koronavirüs yetmez
Bütün bu soruların cevabı ne yazık ki umduğumuz gibi olmayacak... Huylu huyundan vazgeçemiyor bu dünyada... Trump benzeri siyasetçilerin seslerinin fazlaca duyulduğu bu dünyada ve Muhammed bin Selman benzeri Suudilerin paraları ile var oldukları Ortadoğu'da, koronavirüs salgını da fazla bir şey değiştiremiyor.
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