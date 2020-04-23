Dış kaynaklı komplolar yetmezmiş gibi içeride de kazanlar kaynatılıyor

Türkiye'yi hedef alan komploların ve bunların hangi ülkelerden kaynaklandıklarının dökümü yapılmaya kalkışılsa, insanın beyni yorulur. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde kaç tane değişik odaktan Türkiye'yi hedef alan komplolar planlanıyor sorusuna tam olarak cevap bulmak bile kolay değildir.



FETÖ ve o takım

Örneğin bir odak Pensilvanya'da üslenen FETÖ'ye bağlı örgütlerdir. Bunlar bir yandan Washington'daki politikacıları satın almaya çalışırlarken, bir yandan da Amerikan basınını kendi doğrultularında şartlandırmaya uğraşırlar. Bunların Türkiye'deki kalıntılarının son marifeti de 15 Temmuz 2016 darbe girişimi değil midir?



Amerikan derin devleti

Amerikan derin devleti ise, İsrail paralelindeki faaliyetlerle Türkiye'yi hedef alır... PKK/PYD ağırlıklı bir Kürt devleti kurma projesi, bu faaliyetin bilinen bir ayağıdır. Ama iş bununla bitmez. Mesela Hürriyet'ten gazeteci Cüneyt Özdemir, Türkiye'deki koronavirüs ölümleriyle ilgili New York Times'ın yaptığı habere sosyal medya kanalından tepki gösterdi. Özdemir, 'Erdoğan nefreti bunların gözünü kör etmiş' dedi.



Gözleri körleşmiş

Koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki ölü sayısının '1100' daha az gösterildiğini ileri sürerek kara propaganda yaptığını belirttiği New York Times'a cevap veren Cüneyt Özdemir, "Biz de gazeteciyiz, bu haberler nasıl oluyor, nasıl yapılıyor biliyoruz. Türkiye'de kaç ölüm var, 4 bin 100 ekle bin 100 daha 5 bin 200. Peki Amerika'da kaç ölüm var 44 bin. Bu Erdoğan düşmanlığı bunların gözünü kör etmiş durumda." dedi.



Hedefte Dr. Altun var

Türkiye dışından gelen nefret içerikli komplolar yetmezmiş gibi, bir de içeridekiler var. Örneğin İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'u hedef alan dikkat çekici bir "itibar suikastı" kampanyası CHP tarafından yürütülüyor. Kurtuluş Tayiz Akşam'daki yazısında bu olayı şöyle değerlendirdi:



Kurtuluş tayiz

"-İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u hedef alan itibar suikastının esas sebebi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'iletişimini' doğru ve etkili yürütmesidir. Altun'un, Erdoğan'ı hedef alan sinsi kampanyaları doğru bir şekilde deşifre etmesi, failleri işaret eden güçlü iletişim dili, kendisinin hedef alınmasının başlıca sebebi olmuştur. Bu itibar suikastı ile Altun 'aradan çıkarılmaya' çalışılmaktadır."



Bahçeli konuştu

Türk siyasetinde Erdoğan'ı ve genel olarak istikrarı hedef alan girişimlere karşı en sağlıklı tepki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geliyor. Bahçeli son olarak "23 Nisan günü Meclis'e geleceğini söyleyen, sonra da liderlerin Meclis'te olması için çağrıda bulunan CHP Genel Başkanı'nın kendi işine bakması, boyunu ve haddini aşan yorum ve açıklamalardan uzak durması tavsiyemdir." dedi.

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