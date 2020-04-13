Türkiye bir pandemiye karşı 2019’un Nisan’ındaki bir genelge ile hazırlanmıştı

"Neye niyet/ Neye kısmet" diye bir deyiş vardır ya... Bu deyiş "Pandemi" konusunda gerçek oldu. Çünkü Türkiye bir pandemiye yani bir salgın hastalığa hazırlıklıydı. Ama bu hazırlık "İnfluenza"ya karşı yapılmıştı. Derken kısmette "Koronavirüs" çıktı bahtımıza... Ama yine de bir "Pandemi"ye hazırlıklıydık sonuçta. Sanki şimdi yaşayacaklarımız önceden, yani 12 Nisan 2019'da biliniyordu... İsterseniz o tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayımlanan "Pandemi genelgesi"ne bir göz atalım...



İnfluenza pandemisi

"...Yeni tipte influenza virüsü ile daha önce hiç teması olmayan ve/ veya virüsün yol açacağı enfeksiyonun gelişimine yatkın olan kişilerin önemli bir kısmının etkilenmesi ile pandemi ortaya çıkabilmektedir. Nüfusun büyük kısmını etkileyebilecek böyle bir pandemi ihtimaline karşı kamu kurum ve kuruluşlarının almaları gereken tedbirler aşağıda belirtilmiştir."



Sağlık Bakanı ve valiler

Bu genelgede daha sonra bir "Pandemik Ulusal Hazırlık Planı" yapılması için karar alınıyor, valilerin koordinasyonunda "Pandemik influenza il hazırlık planı" yapılmasına karar veriliyordu. Genelgeye göre Sağlık Bakanlığı bütün bu yapılanmaların merkezinde bulunacak ve sağlık kuruluşlarının bütün ihtiyaçları öncelikle karşılanacaktır.



Hazırlıklıydık

Sözünü ettiğimiz Pandemi Genelgesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanma tarihinin 12 Nisan 2019 olduğunu unutmayalım. Yani 2020'de ve mart ayından itibaren karşı karşıya kaldığımız koronavirüs pandemisine, biz Türkiye olarak adeta 2019 Nisan'ında hazırlanmaya başlamıştık... Ama "Koronavirüs Pandemisi"ne değil "İnfluenza Pandemisi"ne hazırlanıyorduk.



Salgın salgındır

Neticede salgın salgındır. Bugün devlet çok hızlı kararlarla koronavirüse karşı önlemleri alırken, bu kararlılık 2019 Nisan'ındaki bir genelgeden de kaynaklanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her duruma karşı hazırlıklı olduğunun bir kanıtı değil mi bu genelge?...

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