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MEHMET BARLAS
Cumartesi ve pazar günleri hava açacağı için sokağa çıkma yasağı geldi

Cumartesi ve pazar günleri hava açacağı için sokağa çıkma yasağı geldi

12.04.2020, Pazar
Bazıları "İlle de sokağa çıkmak yasaklansın" diye tutturmuşlardı. Acaba neyi amaçlıyorlardı? Halk yasağı dinlemeyecek ve AK Parti iktidarına karşı ayaklanacak mıydı? Hemen her demokraside muhalefet iktidara oranla daha fazla özgürlükçüdür ama bizde bu da farklıydı. Ve muhalefet sözcülerinin ısrarına rağmen iktidardakiler bir türlü sokağa çıkma yasağı getirmiyorlardı...

Hava güzel olunca...
Ne var ki belirli kentler için iki günlük sokağa çıkma yasağı geldi sonunda... Ancak bu karar biraz irdelenince yasağın gerekçesi anlaşıldı. İlgililer ve karar merkezleri hava tahmin raporlarını incelemişler ve cumartesi ile pazar günlerinde havanın ısınacağını ve güneşli olacağını görmüşlerdi. 20 yaş altında ve 65 yaş üzerinde olanların bile, bu güzel havadan yararlanmak için "Evde kal" sloganını yok sayacakları hesaplanmıştı.

Zeka özürlüler
Sonuçta tüm yaşlar için iki günlük sokağa çıkma yasağı geldi. Ve büyük ölçüde bu yasağa uyuldu. Yasağı dinlemeyip sokağa çıkan veya gizli olarak açık tutulan marketlere tıkışanlar da, polis zoruyla evlerine gönderildiler. Yasak başlamadan önce gece yarısı sokakları, meydanları, marketleri dolduranları ise büyük çoğunluk "Koronavirüs salgınını umursamadıklarına göre bunlar zeka özürlü olmalılar" diyerek televizyon haberlerinden izledi.

Çoğunluk bilinçlidir
Ancak şunu da gözden kaçırmayalım... Koronavirüs salgınına karşı bazılarının umursamaz davranışı Türkiye'ye özgü bir durum değil. Mesela dün hava güzel olunca İngilizler de evlerinden çıkıp sahillere doluşmuşlar. Yani bir avuç akılsız ve saygısız azınlığın davranışlarına takılıp "Zaten biz böyleyiz" diyerek özeleştiriyi kötümserliğin malzemesi yapmayalım. Bilelim ki büyük çoğunluk kurallara saygılı ve yasakların anlamını değerlendirebiliyor.

Bizden değiller
Kural tanımayanları, sağlık sorunlarını bile siyasi amaçları için kullanmayı deneyenleri, FETÖ veya PKK güdümlü aymazları ve sosyal medyayı kirli girişimlerine alet edip kirletenleri, bizden saymayalım. Biz ulusal birliğimizi koruduğumuz sürece, ne bir virüs ne de virütik insanlar bize zarar verebilir...
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