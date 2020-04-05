Çeşitli ülkelerin yaşadıklarına bakarken Türkiye’nin kıymetini bir kez daha anlıyoruz

Sınıf ve cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm insanlığı esir alan koronavirüs salgınını hafife alanlar da var... Örneğin Brezilya Devlet Başkanı Bolsanaro, hastalığa karşı önlem alan valilere ve belediye başkanlarına ağzına geleni söylüyormuş. Ona göre bu önlemleri Brezilya ekonomisinin kaldırması mümkün değilmiş. Yani "Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir" mantığını çalıştırıyormuş Bonsanaro...



Gençler ve çocuklar da...

Dünyanın çeşitli ülkelerindeki yönetimlerin kararsızlıklarını ve çaresizliklerini izlerken, Türkiye'nin ne kadar farklı ve şanslı olduğunu hissediyorsunuz. Gerek Cumhurbaşkanı gerekse Sağlık Bakanı ve diğer bakanlar, alınması gerekli kararları hiç geciktirmiyorlar. Nitekim 65 yaşın üzerinde olanların evlerinden çıkmaları yasaklanırken, bu yasak sonunda 20 yaşın altında olanlara da geldi. Sonunda gençler ve çocuklar da yaşlıların halinden anlamak zorunda kaldılar.



Hasta olanlar

Bu arada hasta olanlarla ilgili haberler, hızla duyuluyor. Örneğin ünlü cerrah Azmi Hamzaoğlu da, bir hanımı ameliyat ettikten sonra koronavirüse yakalanmış... Şu anda yatakta geçiriyormuş hastalığı. Cem Boyner, hastalığa yakalandıktan sonra evinde kendi kendini tedavi etmiş. Çalışanlarına hitaben yazdığı bir mektupla, tedavi sürecinde yaşadıklarını ve yaptıklarını anlatmış. Ankara Şehir Hastanesi'nde 14 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra koronavirüsü yenen Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda da, virüsün sadece yaşlıları ciddi etkilediği düşüncesinden uzaklaşılması gerektiğini belirterek sosyal izolasyonun önemine vurgu yapmış.



Kraliçe bile...

Evet... Amerika'ya, İspanya'ya, İtalya'ya bakınca Türkiye'nin kıymetini bir kez daha anlıyoruz. Bu arada İngiltere'de Kraliçe'nin bile kesin olarak sağlıklı kalabildiği söylenemiyor. İngiltere Başbakanı Johnson ise daha tedavisini tamamlamadı. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm yetkililer önlemlere baştan itibaren tavizsiz uydukları için, sağlıklarını koruyorlar. Dilerim bu günler en kısa zamanda geride kalır.

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