Bazı densizler olağanüstü durumu yok sayarcasına davranmayı özgürlük sanıyorlar

Sanki 3'üncü Dünya Savaşı'nın bir cephesindeymiş gibi yaşamıyor muyuz? Sanki "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır" deyişinin doğrulandığını ve bütün vatan sathında aynı önlemlerin alındığını görmüyor muyuz? Bu dönemde kimsenin ayrıcalığı yok. Mesela eğer 65 yaşını geçmişseniz Cumhurbaşkanı olsanız da evinizden çıkmamanız gerekiyor.



Densizlikler

Olağanüstü koşulların yaşandığı bu dönemde bazılarının eski alışkanlıklarından vaz geçmemeleri ve şımarıklıklarını sürdürmeleri gerçekten çok ayıp değil mi? Bu densizlerin bazen inançlara saldırmaları, bazen devlet kurumlarının aldıkları önlemleri yok saymaya çalışmaları, dayanışma ruhunu saldırılarına hedef kılmaları gerçekten anlaşılması zor durumlara sebep oluyor. Özgürlük ve demokrasi, bu gibi olağanüstü durumların yok sayılmasını mı sağlar sanki?



Ayıplı hesaplar

İçişleri Bakanı Soylu, dün yaptığı açıklamalarda 2 bin 977 hesap hakkında işlem yapıldığını belirtirken "Bu hesapların çok büyük bölümü yurt dışından yönetilen hesaplar. Türkiye bu süreçte başarısız olsun diyenler bir çaba içindeler. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Ekiplerimiz fırsat vermiyorlar zaten." dedi.



Erdoğan konuştu

Dün AK Parti il başkanlarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına değinirken şunları da söyledi:

"Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Tüm kampanyalar sadece devletimizin açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir. Buna kimsenin hakkı yok, yasalarımız da müsaade etmiyor"



Muhalefete uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok spekülasyonun yapıldığını; devletin para toplamaya, dilencilik yapmaya yöneldiği gibi çirkin yaklaşımlar olduğunu da belirterek "Muhalefetin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. Eğer duymuyorsa milletimiz bunlara cevabını verir" dedi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın