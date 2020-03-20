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MEHMET BARLAS
“Avrupa’nın içine düştüğü duruma göre Türkiye süreci çok daha sakin geçiriyor”

“Avrupa’nın içine düştüğü duruma göre Türkiye süreci çok daha sakin geçiriyor”

20.03.2020, Cuma
Ali Saydam yılların birikimini yansıtan Yeni Şafak'taki yazısında Bahar Kalkanı Operasyonu, Elazığ Depremi ve Koronavirüs salgın tehlikesini değerlendirirken şu gözlemini seslendirmişti:
"Bu üç olay, krizi ve kriz iletişimini 'doğru' yöneten kişileri öne çıkardı: Millî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve Sağlık Bakanı."
Saydam bu gözleminden giderek şu gerçeği vurgulamıştı:

Üç hayati nokta
'Kriz iletişimi yönetimi'nde üç nokta hayati öneme sahip olduğu tekrar tekrar kanıtlandı:
1. Hız: Bakanlar anında aksiyon alarak gerekli tedbirleri devreye sokabilme ve iletişimi başlatabilme kabiliyetine haiz olmaları.
2. Bilgilendirme Frekansı ve kanalı: Bakanların sık sık çeşitli medya organları aracılığıyla bilgi vermeleri hem toplumda güven ve sakinliği sağladı hem de kötü niyetlilerin araya girip zihinlerde bulanıklığa neden olmasını engelledi.
3. Şeffaflık: Bilgiyi saklamamak, inandırıcılık, eyyamcılık yapmama,

Berat Albayrak konuştu
Dün Anadolu Ajansı'na açıklamalar yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, bir önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ekonomi paketi konusunda kamuoyunu aydınlatarak, Ali Saydam'ın işaret ettiği "Bilgilendirme" öğesine katkıda bulundu. Albayrak özetle şöyle konuştu:

Güçlü çıkacağız
"-Dün açıklanan program nakit sıkışıklığına rahatlama getirecek. Bu süreci toplum olarak itidalli yönetiyoruz. Bugün Avrupa'nın içine düştüğü duruma göre Türkiye çok daha sakin geçiriyor. Mart ayında hafif bir yavaşlama ile birlikte ilk çeyreği beklentilerin üzerinde kapatacağız. Türkiye bu süreçten güçlü bir şekilde çıkacak."

Yeni paketler hazırlanır
"-İhracat ve turizmde gerekirse yeni paketler hazırlanır. Piyasadan gelecek talepler de takip ediliyor. Cari denge, maliye politikalarında ev ödevimizi yaptık. Küresel resmin olumsuz senaryolarına karşı maliye politikaları elimizde bir silah, gerektiğinde tabii ki kullanacağız ama bugün için böyle bir risk görmüyorum."
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