Kılıçdaroğlu neden hâlâ koronavirüsün sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı suçlamadı?

Meğer globalleşme laftan ibaretmiş... Abartılan o düzenin yıkılması için bir virüs yeterliymiş... İnanabiliyor musunuz?.. Başkan Trump, Avrupalıların Amerika'ya gelmelerini yasakladı. Amerika'yı kuran Avrupalılar artık kendileri ile ve koronavirüs ile başbaşa yaşamak zorundalar. Bugünleri Kristof Kolomb görseydi acaba ne derdi?



Hepsi lafmış

Bütün o büyük sayılar da, hedefler de meğer laftan ibaretmiş... Petrol kalkınmanın ve enerjinin değil, ekonomik krizlerin kaynağıymış. 1970'lerin başında "petrolün varili 4 dolara çıkarsa ne olur" diye endişe edenler, petrolün varili 30 dolara düştüğü için Wall Street'in çökmesini acaba nasıl yorumlarlardı?



Suudi aklı

Ya Suudi Arabistan'a ya da Körfez Şeyhlikleri'ne ne demeli? Amerika'dan silah almak için harcadıkları milyarlarca dolar işe yaramadı. Aramco'nun sermayesi bu gidişle sıfırlanacağa benziyor. Akıllarınca petrol üretimini artırarak Rusya'yı dize getireceklerdi ama taktikleri asıl kendilerini vurdu.



Neden Çin?

Acaba bu virüs bir Çin oyunu mu? Nüfusu milyarı aşan Çin'de her yıl milyonlarca kişi çeşitli hastalıklardan ya da ecelleri geldiği için ölürken, 3000 ölümü virüsten bilip paniğe kapılmalarını anlamak mümkün mü? Acaba bu koronavirüs dünyayı hizaya getirmek için üretilmiş bir biyolojik silah mı?



Neden suçlamıyor?

Acaba neden İran'ı ve İtalya'yı vuruyor da, Fransa ya da İspanya bu virüsten fazla etkilenmiyor? Acaba durgunluktan yakınan kolonya üreticileri veya talebi patlatmayı amaçlayan marketler mi insanların yüreğine korku saldı? Ve neden hâlâ Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüsten ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlamadı?

Kısacası akıl erdirmesi çok zor durumlar var gündemde...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın