Kılıçdaroğlu’nun ağzından çıkanları acaba kulağı duymuyor mu?

Bazen kendi kendinize öfkelenirsiniz. "Keşke kulaklarım söylenilenleri duymasaydı" dersiniz. Evet... Bazı sözler canınızı acıtır. Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında söylediği sözler de, can acıtıcıydı... Keşke hiç söylenmemiş olsalardı, ama bunlar söylenildi...



Ayıp sözler

"-Emperyal güçlerin maşası olanlar Türkiye'yi düzlüğe çıkaramazlar. Putin'e, Merkel'e, Trump'a telefon eder, meydan okur. Onlar gelir tak tak tak vururlar. Koşa koşa ayaklarına gider. Hani sen başkomutandın? Vurulan senin askerin. Benim askerimi vuran her devlet benim düşmanımdır. Topuğunuz kıçınızda Putin'e koşuyorsunuz."



Anlamak mümkün değil

Bu sözlerin neresinden tutup, akılcı bir değerlendirme yapabilirsiniz? Bu zat acaba Putin'le, Merkel'le, Trump'la diyalog kurulmasına mı karşı? "Koşa koşa ayağına gitmek" şeklinde eleştirilen durumlarla, ne kastediliyor acaba? Ya "Topuğunuz kıçınızda Putin'e koşuyorsunuz" cümlesini nasıl değerlendirmek gerekir?



Ne demek istiyor?

Bir mahalle kahvesinde, rakibi olan muhtar adayını bu şekilde eleştirmeye kalkanı, mahalleli yuhalamaz mı? Dünyada ne kadar büyük devlet varsa hepsinin liderleri ile birebir diyalog kurmanın bu şekilde aşağılanması, hangi uluslararası norma uyumludur ki?



Şiiri öğrenmiş

Bu arada Kılıçdaroğlu, "Biz gelirsek Şehitler Tepesi boş kalacak" şeklindeki bilgisizce cümlesini düzeltmek fırsatını da elde etti dün... Belli ki şehit cenazesinde "Şehitler Tepesi boş kalacak" dediğinde bu kavramın Arif Nihat Asya'nın şiirinde yer aldığını bilmiyordu. Dün grup toplantısında bu defa şöyle demiş:



Şehitler tepesi

"-Şehitler tepesi boş kalmayacak. Daha çok gelirse o kadar memnun kalacak beyefendi. Şehitler tepesi zaten boş değil. Bu ülkenin her karış toprağında şehitler var. Adamın haberi yok bundan. Bu devletin nasıl kurulduğundan haberi yok bu insanın."

