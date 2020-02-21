Türkiye’deki Türk düşmanları Almanya’dakilerden çok daha fazla

Buna "ırkçılık"mı demeliyiz, yoksa "yabancı düşmanlığı" mı ya da kısacası "Türk düşmanlığı" mı demeliyiz? Dün de Almanya'nın Hanau kentinde düzenlenen korkunç saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, saldırıya uğrayan büfenin sahibi Kemal Koçak "Gökhan'ım gitti, Ferhat'ım gitti. Kardeşlerimizi çocuklarımızı vurdular" dedi.



Merkel konuştu

Resmi olmayan bilgilere göre Tobias R. adlı saldırgan geride bir mektup ve video bıraktı. Mektupta Almanya'dan kovulması şimdi zor olan bazı halkların yok edilmesi gerektiği yazısının bulunduğu belirtildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel Almanya'daki ırkçı saldırı ile ilgili 'Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planlarının aydınlatılması için her türlü çaba sarf edilecek. Irkçılık bir zehirdir, nefret de zehirdir. Bu zehir toplumumuzda vardır. Vatandaşlarımız arasında ırk ve din ayrımı yapmıyoruz' dedi.



Yaygın hastalık

Türk düşmanlığı ya da ırkçılık Almanya'da sergilenince böyle değerlendirmeler yapılıyor. Avrupa kıtasını kaplaması ile bitmeyen ve Yeni Zelanda'ya bile uzanan yabancı düşmanlığı bakıyorsunuz Hindistan'da da "İslamofobi"ye dönüşüyor. Kısacası tedavisi bir türlü bulunamayan bir sosyo- politik hastalık bu. Hitler belasının getirdiği felaketleri yaşamış olan Almanlar'ın bu hastalığa yeniden tutulmalarını anlamak ise çok zor.



Türk düşmanlığı

Benim anlamakta en fazla zorlandığım durum ise bazı Türkler'in sergilediği "Türk düşmanlığı"dır. Bunların bir bölümü kendi milletlerinin tarihlerini, inançlarını, geleneklerini küçük gören Türklerden oluşuyor. Bu Türkler Türkiye'de Türkler'le birlikte yaşamaktan o kadar mutsuzlar ki, mutlaka bir fırsatını bulup bir başka ülkeye yerleşmenin yolunu arıyorlar. Yunanistan, İspanya, İngiltere gibi ülkeler bunlarla dolu.



Darbeciler ve FETÖ'cüler

Türk düşmanı olan Türklerin bir bölümü de kendi ülkelerinde mesela darbecilik ya da FETÖ'cülük gibi suçları işleyip, Almanya ya da Amerika'ya yerleşenler daha doğrusu iltica edenlerdir. Türk düşmanı olan bu Türkler de, ellerinden geldiğince Türk düşmanlığını bulundukları ülkelerin medyasına, siyasetine pompa ediyorlar.

Almanya'daki Türk düşmanlarını olduğu kadar Türkiye'deki Türk düşmanlarını da gözlemlemeliyiz.

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