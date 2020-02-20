Gezi’nin beraatına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gösterdiği tepkiyi anlamamak mümkün değil

Yargının Gezi olaylarını aklamasına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği tepkiyi anlamak gerekiyor. Gerçekten de Gezi Olayları, 1-2 ağaç için çevreci kitlelerin koydukları bir eylem değildi. Ama eğer çok saf iseniz ya da çok bilenmiş bir kin duygusu ile siyasete bakıyorsanız, "Çocuk gönlüm kaygılardan azade/ Masaldaki mor kaküllü şehzade/ Alaylarla Kaf Dağı'na hareket" dizelerine bakar gibi bakabilirsiniz Gezi olaylarına... Gerçeklere gelince Cumhurbaşkanı'nın hatırlattıklarına bakalım...



Gezi yıkımı

"-Gezi olayları boyunca 46 kamu binası, 231 polis aracı ve 44 ambulans kullanılamaz hale geldi, 326 işyeri, 201 araç tahrip edildi, 80 belediye otobüsü ve 85 otobüs durağı yakıldı, 697 güvenlik görevlisi yaralandı ve 1 polis şehit oldu. Gezi olaylarının Türkiye'ye doğrudan maliyeti 1.4 milyar dolar, dolaylı maliyetinin ise yüzlerce milyar doları buldu. Faizler ilk defa Gezi olayları ile tırmanmaya başladı, yüzde 4.6'dan yüzde 13 küsura ulaştı. Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde yaşananlara dikkati çeken Erdoğan şöyle devam etti:



Kanalcı teröristler

"-Ne yazık ki işgale yeltenmek suretiyle çatılara tırmanmaya kalkmışlar. Dozerlerle bütün Dolmabahçe'deki ofisimizin önü Bezmialem Valide Sultan Camisi'nden Beşiktaş'a doğru oralarda kanallar açılmıştır. Tıpkı güneydoğudaki kanal açan teröristler gibi bunlar da aynısını İstanbul'un göbeğinde Bezmialem Valide Sultan Camisi'nden Beşiktaş istikametinde, orada yapmışlardır. Ne var orada? Orada Başbakanlık ofisimiz, Dolmabahçe Sarayı ve onun bitişiğinde de bizim ofisimiz. Biz de orada çalışıyoruz. Bunlar yapıldı. Kim bunlar; 'aydınlık gençler.' Sevsinler senin aydınlık gençlerini."



Soros'un Türkiye ayağı

"-Kimin ne olduğunu bilmeniz açısından bu çok önemli, bunlar, masum bir ayaklanma hadisesi değildir. Bunlar, ciddi manada perde arkasında Soros türü, bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle oraları karıştıran tipler vardır. Onun da Türkiye ayağı, malum içerdeydi. Bir manevrayla dün onu beraat ettirmeye kalktılar. Onlarla beraber başkaları da bu işin içerisinde."



Garip talepler

Gezi olaylarının sona erdirilmesi için öne sürülen talepler arasında Türkiye'nin, İstanbul Havalimanı dahil tüm büyük projelerinin durdurulmasının da olduğuna işaret eden Erdoğan, yabancı medyanın, örneği görülmemiş şekilde bu olayları aylarca canlı yayınladığını söyledi.

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