20 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
MEHMET BARLAS
Gezi’nin beraatına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gösterdiği tepkiyi anlamamak mümkün değil

Gezi’nin beraatına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gösterdiği tepkiyi anlamamak mümkün değil

20.02.2020, Perşembe
Yargının Gezi olaylarını aklamasına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği tepkiyi anlamak gerekiyor. Gerçekten de Gezi Olayları, 1-2 ağaç için çevreci kitlelerin koydukları bir eylem değildi. Ama eğer çok saf iseniz ya da çok bilenmiş bir kin duygusu ile siyasete bakıyorsanız, "Çocuk gönlüm kaygılardan azade/ Masaldaki mor kaküllü şehzade/ Alaylarla Kaf Dağı'na hareket" dizelerine bakar gibi bakabilirsiniz Gezi olaylarına... Gerçeklere gelince Cumhurbaşkanı'nın hatırlattıklarına bakalım...

Gezi yıkımı
"-Gezi olayları boyunca 46 kamu binası, 231 polis aracı ve 44 ambulans kullanılamaz hale geldi, 326 işyeri, 201 araç tahrip edildi, 80 belediye otobüsü ve 85 otobüs durağı yakıldı, 697 güvenlik görevlisi yaralandı ve 1 polis şehit oldu. Gezi olaylarının Türkiye'ye doğrudan maliyeti 1.4 milyar dolar, dolaylı maliyetinin ise yüzlerce milyar doları buldu. Faizler ilk defa Gezi olayları ile tırmanmaya başladı, yüzde 4.6'dan yüzde 13 küsura ulaştı. Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde yaşananlara dikkati çeken Erdoğan şöyle devam etti:

Kanalcı teröristler
"-Ne yazık ki işgale yeltenmek suretiyle çatılara tırmanmaya kalkmışlar. Dozerlerle bütün Dolmabahçe'deki ofisimizin önü Bezmialem Valide Sultan Camisi'nden Beşiktaş'a doğru oralarda kanallar açılmıştır. Tıpkı güneydoğudaki kanal açan teröristler gibi bunlar da aynısını İstanbul'un göbeğinde Bezmialem Valide Sultan Camisi'nden Beşiktaş istikametinde, orada yapmışlardır. Ne var orada? Orada Başbakanlık ofisimiz, Dolmabahçe Sarayı ve onun bitişiğinde de bizim ofisimiz. Biz de orada çalışıyoruz. Bunlar yapıldı. Kim bunlar; 'aydınlık gençler.' Sevsinler senin aydınlık gençlerini."

Soros'un Türkiye ayağı
"-Kimin ne olduğunu bilmeniz açısından bu çok önemli, bunlar, masum bir ayaklanma hadisesi değildir. Bunlar, ciddi manada perde arkasında Soros türü, bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle oraları karıştıran tipler vardır. Onun da Türkiye ayağı, malum içerdeydi. Bir manevrayla dün onu beraat ettirmeye kalktılar. Onlarla beraber başkaları da bu işin içerisinde."

Garip talepler
Gezi olaylarının sona erdirilmesi için öne sürülen talepler arasında Türkiye'nin, İstanbul Havalimanı dahil tüm büyük projelerinin durdurulmasının da olduğuna işaret eden Erdoğan, yabancı medyanın, örneği görülmemiş şekilde bu olayları aylarca canlı yayınladığını söyledi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
FETÖ’nün siyasi ayağı da kafası da Amerikan derin devleti değil midir? 19.02.2020 Çarşamba
Türkiye Suriye’deki sorunlarının çözümünde ne ABD’ye ne de NATO’ya bel bağlıyor 18.02.2020 Salı
Uluslararası ilişkileri korsan güçlere destek veren ülkeler zehirliyor 17.02.2020 Pazartesi
Radyo Günleri’nin de Sevgililer Günü’nün de kıymetini bilmeliyiz 16.02.2020 Pazar
Tarih Turgut Özal’dan sonra Tayyip Erdoğan’ı toplum bilincine emanet ediyor 15.02.2020 Cumartesi
Beşar Esad kendi ülkesinde azınlığın temsilcisi konumuna düşüyor 14.02.2020 Cuma
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söyledikleri sonrasında FETÖ’nün siyasi ayağı kokmaya başladı 13.02.2020 Perşembe
Devlet Bahçeli hepimizin duygularına tercüman oluyor 12.02.2020 Çarşamba
İdlib’den gelen şehit haberlerine alışmamız mümkün değildir 11.02.2020 Salı
Bir Sergen Yalçın Beşiktaş’a ruh getirdiyse, bir Deniz Baykal CHP’de neler yapmaz ki? 10.02.2020 Pazartesi
Daha Fazla Gör
BİZE ULAŞIN