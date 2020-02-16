Radyo Günleri’nin de Sevgililer Günü’nün de kıymetini bilmeliyiz

Birileri hayatımıza "Günler"i yerleştiriyorlar. Kimine göre bu günler piyasada talebi artırmayı amaçlıyor. Bazıları da güzelliklerin hatırlanması için bu günlerin devrede olduklarını söylüyor. İki gün önce bu günlerden "Radyo Günü"ydü, ertesi gün de "Sevgililer Günü"nü yaşadık...



Tülün Korman

Aslında benim için "Radyo Günü" âşık olduğum, dinlemeye doyamadığım sayısız ismi de ifade ediyordu. Sevgili Tülün Korman'sız bir radyo düşünebilir misiniz mesela? Arkasında Cahit Peksayar kemanı ile eşlik edecek... Ya da Necmi Rıza Ahıskan ile Şükran Özer'in birlikte yaptıkları radyo programlarına yetişmediniz mi?



Nevzat Atlığ

Ben bir dönemde Prof. Nevzat Atlığ'ın yönettiği Klasik Koro konserlerini hiç kaçırmadım ve daha sonra onları radyoda da yakaladım. Mefharet Yıldırım'ı ilk kez o konserlerde tanımıştım. Daha sonra evimde hem Mefharet Yıldırım'ı hem de Recep Birgit'i birlikte ağırlarken, o akşam hiç bitmesin istemiştim. Şimdi hayatımda Bekir Ünlüataer bir arkadaş olarak var. Çağlar Fidan'ı, İbrahim Suat Erbay'ı, Ayşen Birgör'ü falan yine radyodan izliyorum.



Sabite Tur

Bana Sabite Tur'u, Mualla Gökçay'ı, Esma Başbuğ'u, Mediha Demirkıran'ı radyo tanıttı. Tıpkı Ahmet Üstün'ü ya da Lütfü Güneri'yi olduğu gibi. Ama Mualla Mukadder'i ilk defa baba evimde bir akşam davetinde dinlemiştim. Nevzat Güyer, Ekrem Güyer, Rıza Rit gibi isimler bana radyo ile geldiler, daha sonra onlarla tanışabildim. Nesrin Sipahi de arkadaşım oldu. Şanslıydım, çünkü Münir Nurettin Selçuk'u da, radyo araya girmeden önce bir baba dostu olarak tanımıştım.



Sevgililer Günü

"Sevgililer Günü"ne gelince, sevmenin kıymetini hatırlatıyor bize bu gün... Kamplaşmaya, nefrete çok kolay kapılabilen bir coğrafyanın insanları olduğumuz için, Sevgililer Günü'nün kıymetini bilmeliyiz. Radyo başına oturup aşk ve sevgi şarkılarını dinlemenin sayısız faydaları vardır...

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