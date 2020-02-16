16 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
MEHMET BARLAS
Radyo Günleri’nin de Sevgililer Günü’nün de kıymetini bilmeliyiz

Radyo Günleri’nin de Sevgililer Günü’nün de kıymetini bilmeliyiz

16.02.2020, Pazar
Birileri hayatımıza "Günler"i yerleştiriyorlar. Kimine göre bu günler piyasada talebi artırmayı amaçlıyor. Bazıları da güzelliklerin hatırlanması için bu günlerin devrede olduklarını söylüyor. İki gün önce bu günlerden "Radyo Günü"ydü, ertesi gün de "Sevgililer Günü"nü yaşadık...

Tülün Korman
Aslında benim için "Radyo Günü" âşık olduğum, dinlemeye doyamadığım sayısız ismi de ifade ediyordu. Sevgili Tülün Korman'sız bir radyo düşünebilir misiniz mesela? Arkasında Cahit Peksayar kemanı ile eşlik edecek... Ya da Necmi Rıza Ahıskan ile Şükran Özer'in birlikte yaptıkları radyo programlarına yetişmediniz mi?

Nevzat Atlığ
Ben bir dönemde Prof. Nevzat Atlığ'ın yönettiği Klasik Koro konserlerini hiç kaçırmadım ve daha sonra onları radyoda da yakaladım. Mefharet Yıldırım'ı ilk kez o konserlerde tanımıştım. Daha sonra evimde hem Mefharet Yıldırım'ı hem de Recep Birgit'i birlikte ağırlarken, o akşam hiç bitmesin istemiştim. Şimdi hayatımda Bekir Ünlüataer bir arkadaş olarak var. Çağlar Fidan'ı, İbrahim Suat Erbay'ı, Ayşen Birgör'ü falan yine radyodan izliyorum.

Sabite Tur
Bana Sabite Tur'u, Mualla Gökçay'ı, Esma Başbuğ'u, Mediha Demirkıran'ı radyo tanıttı. Tıpkı Ahmet Üstün'ü ya da Lütfü Güneri'yi olduğu gibi. Ama Mualla Mukadder'i ilk defa baba evimde bir akşam davetinde dinlemiştim. Nevzat Güyer, Ekrem Güyer, Rıza Rit gibi isimler bana radyo ile geldiler, daha sonra onlarla tanışabildim. Nesrin Sipahi de arkadaşım oldu. Şanslıydım, çünkü Münir Nurettin Selçuk'u da, radyo araya girmeden önce bir baba dostu olarak tanımıştım.

Sevgililer Günü
"Sevgililer Günü"ne gelince, sevmenin kıymetini hatırlatıyor bize bu gün... Kamplaşmaya, nefrete çok kolay kapılabilen bir coğrafyanın insanları olduğumuz için, Sevgililer Günü'nün kıymetini bilmeliyiz. Radyo başına oturup aşk ve sevgi şarkılarını dinlemenin sayısız faydaları vardır...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Tarih Turgut Özal’dan sonra Tayyip Erdoğan’ı toplum bilincine emanet ediyor 15.02.2020 Cumartesi
Beşar Esad kendi ülkesinde azınlığın temsilcisi konumuna düşüyor 14.02.2020 Cuma
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söyledikleri sonrasında FETÖ’nün siyasi ayağı kokmaya başladı 13.02.2020 Perşembe
Devlet Bahçeli hepimizin duygularına tercüman oluyor 12.02.2020 Çarşamba
İdlib’den gelen şehit haberlerine alışmamız mümkün değildir 11.02.2020 Salı
Bir Sergen Yalçın Beşiktaş’a ruh getirdiyse, bir Deniz Baykal CHP’de neler yapmaz ki? 10.02.2020 Pazartesi
Bir eksiğimiz Kıbrıs’ın Türk Cumhurbaşkanı’nın Türk düşmanı olmasıydı 09.02.2020 Pazar
Hava tahmin raporlarına inanmayan bir toplum, siyasi haberlere inanır mı? 08.02.2020 Cumartesi
Uçak kazası Sabiha Gökçen’de değil yeni havalimanında olsaydı ne gürültü kopardı? 07.02.2020 Cuma
İçi boş kavramlara değil siyasi gerçekliğe önem vermeliyiz 06.02.2020 Perşembe
Daha Fazla Gör
BİZE ULAŞIN