Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söyledikleri sonrasında FETÖ’nün siyasi ayağı kokmaya başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sonunda patladı. Lafı hiç uzatmadan ne demek istiyorsa açık ve seçik söyledi. AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir" dedi. Erdoğan, "FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ'cülerin devirmeye çalıştığı siyasetçi midir yoksa yükseltmeye çalıştığı siyasetçi midir?" sorusunu da gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı'nın söylediklerini yorumlamak yerine o cümleleri belleklere kazımak herhalde daha yararlı olacaktır. İşte o cümlelerden bazıları:



Tetikçilik, alçaklık

"-Biz bu büyük mücadeleyi verirken birileri de içeride sürekli fitne çıkarmanın gayreti içinde. Açık söylüyorum bunun adı tetikçiliktir, alçaklıktır, fırsatçılıktır. Siyasetçinin görevi tetikçiliğe, soyunmak değil ülkesinin ve milletinin ortak menfaatleri çerçevesinde hitap ettiği kesimin sözcülüğünü yapmaktır.



Elinde çamurla yakalandı

"-Kılıçdaroğlu bize çamur atmaya çalışırken elinde çamurla yakalanmıştır. Çünkü bu ülkede FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibidir. FETÖ denilen yapı ülkemizde uzun bir süre sivil toplum yapısı görüntüsüyle varlık göstermiştir.



CHP nerede?

"-FETÖ tehdidi ortaya çıktıktan sonra bu yapıyla da aynı kararlılıkla mücadele ettik. Bu yapıyı suç örgütü olarak ilan eden ve o MGK kararının altında imzası olan benim. Peki CHP bunun neresindedir. Sayın Baykal'ın genel başkanlıktan ayrılması ve Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle birlikte CHP bu işin tam göbeğine yerleşmiştir. Seni oraya getiren FETÖ ne konuşuyorsun?"



Ayak kokuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği bu teşhisler sonrasında söylenebilecek tek söz "FETÖ'nün siyasi ayağı fena halde kokuyor" şeklinde olabilir.

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