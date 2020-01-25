Dünyadaki herkesle aramız açıksa Merkel’in Türkiye’de ne işi var?

Dünyada hiç dostumuz yok... Herkesle kavgalıyız... Bu problemi çözmek için ilk iş olarak Mısır'ın Sisi'si ve Suriye'nin Esad'ı ile diyalogu başlatacağız...

Eline mikrofonu alıp aklına gelen her şeyi söylemeyi siyaset etmek zannedenlerin son dönemdeki takılmış söylemleri yukarıdaki gibi değil mi? Hatta daha da ileri gidip "Hafter varken Libya'da neden başka muhatap arıyoruz" diyenleri de duymadınız mı? Bu malum zevata bugün Almanya Başbakanı Merkel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün İstanbul'da, "Türk- Alman Üniversitesi"nde yaptıkları konuşmaları ithaf ediyorum... Aynı şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la ve Putin'le görüştükten sonra yapmak da mümkün değil midir?



Merkel konuşuyor

"- Türk - Alman bilim ilişkileri Türk - Alman Üniversitesi'yle başlamadı. Türkiye'nin cömert teşvikleriyle başlamıştır. Nazi döneminde Türkiye'ye 80 bilim adamı geldi. Ankara Üniversitesi'ni tasarlayan Alman bilim adamıdır. Birçok Alman bilim adamı Türk eğitim sistemine katkı sağladı. Türkiye milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bunu takdirle karşılıyoruz. Türk - Alman Üniversitesi'nde Suriyelilere destek veriyor. Bilimin özgürlüğe ihtiyacı vardır. Yeni eleştirel bir söyleme ihtiyacı var."



İlişkiler güçlenecek

"- Türk - Alman Üniversitesi 2013'te faaliyetlerine başladı. Bugünkü kampüsler gerçekten göz alıcı. Bu üniversite iki ülke arasındaki güçlü ilişkiyi barındırıyor. Burada emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu üniversite büyük bir fırsat. İlişkilerimizi ileride daha da güçlendirecek. Buradan mezun olan öğrenciler bizim için güçlü bir bağ olacak."



Erdoğan konuşuyor

"- Değerli dostum Merkel'i ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Sayın Şansölye'nin ziyaretiyle üniversitenin resmi açılışını da yapıyoruz. Burası bir devlet üniversitesidir. Kısa süre içerisinde akademi dünyamızın lokomotifleri arasına girmiştir. 2019 yılında 2385 öğrenciye ulaşmış durumda. Kapasite olarak 7 bine kadar alacağız. 237 akademik personelle eğitim sistemine katkı sağlıyor. Mensuplarına Alman kuruluşlarında staj yapma imkanı vermesini sağlıyor."



Berlin Zirvesi'ne teşekkür

"-Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de yaşananlar coğrafyamızda nelerin yaşandığı malumdur. Suriye'de 9 yıldır süren çatışmalardan sadece bizim gibi komşular değil Almanya gibi ülkeler de etkileniyor. Libya'da da eğer önlem alınmazsa burada da büyük bir dram yaşanacaktır. Berlin Zirvesi için katkılarından dolayı Almanya'ya teşekkür ediyorum. Burada darbeci Hafter'e baskı yapılması gerekir. Dün yine sivil vatandaşları hedef aldı. Uluslararası kamuoyu Suriye'de yaptıkları yanlışları bu kez Libya'da yapmazlar. Libya halkının yanındayız. Bu süreçte Alman dostlarımızla beraber çalışacağız. Libya'daki kaosu bitirmek için ortak çalışmalar yapacağız."

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