Devlet Bahçeli 15 Temmuz darbe girişiminin sivil ayağını sorguluyor

Ankara'da gazetecilerle yemekte bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın en büyük özelliklerinin bir berbere olan ihtiyaçları olduğunu söylemiş. Bahçeli'nin bu sözlerini duyunca, diğer konularda neler söylediğini de bilmek gerekir diye düşündüm. Çünkü gerçekten herkesin görüp de bir türlü anlatamadığı gerçeği, yani Trump'ın ve Johson'ın saç sorunlarını çarpıcı biçimde Bahçeli seslendirmiş.



Berraklaştırıyor

Ve baktım ki Bahçeli, iç siyasetin en karmaşık konularına da aynı şekilde konuları berraklaştırarak yaklaşmış. Bahçeli, darbenin başarılı olması durumunda ülkeyi yönetecek bir yönetim kadrosunun bulunması gerektiğine işaret ederek, 27 Mayıs, 12 Eylül darbeleri ve 12 Mart muhtırasını örnek göstermiş... 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olması halinde şu an Silivri ve Sincan'da tutuklu bulunanların hükümeti kimlerle kuracaklarını soran Bahçeli, şöyle konuşmuş:



Sivil darbeciler kimdi?

"-Cumhurbaşkanları kim olacaktı, Başbakanları kim olacaktı? Yurtta Sulh Konseyi'nin unsurları kimler olacaktı? 'Bunlar hangi partide varsa ortaya çıkartın' diyoruz. 'FETÖ'nün uzantısı siyasi ayağı bunlar olsa gerektir' diyoruz. Yurtta Sulh Konseyi kimlerden oluşuyor görmek için Türkiye'deki siyah beyaz filmi geriye çevirip yeniden mi oynatalım? Biz de diyoruz ki bunu çıkartın, hangi partideyse çıkartın. Ama istismarından artık vazgeçin. Çorbacıyla tatlıcıyla artık uğraşmayın."



Askerler Sincan'da

"....şu anda Sincan'da yatan 40'ın üzerinde orgeneral, tuğgeneral, korgeneral var, onlara sorun. 'Siz darbeyi yaptınız; ama devleti yönetecek halde misiniz değil misiniz? Yönetemeyeceğinizi anladığınız an sivil kadrodan yararlanacak mıydınız? Var ise bunlar kimdi?' Daha açık bir soru soruyorum; Yurtta Sulh Konseyi'nin asker kesimi bugün Silivri'de, Sincan'da. Peki sivil bölümü nerede? Çankaya'da mıdır, Bahçelievler'de midir, İstanbul'da mıdır? Neredeyse bulun Tarih böyle diyor. Siz darbe yapacaksınız adını 'konsey' koyacaksınız, konseyin elemanlarından 4 paşayı içeriye alacaksınız, ya diğerleri?"



Bahçeli'ye sorular

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Başsavcılarına suç duyurusu olabilecek konular üzerinde ifadeleri olduğunu belirterek, "Mesela demiş ki, 'YPG ve PKK bize mi saldıracaktı?' Ne demek bu? Sana saldırmayacaksa devlete saldırmasını makul mü görüyorsun? Sonra Kılıçdaroğlu, 'Demirtaş'ın hapiste ne işi var?' demiş. Doğru hapiste ne işi var? Tiyatro dururken orada ne işi var? Sonra bunun tiyatrosuna hanımları gönderiyorsunuz da sizler niye gitmiyorsunuz?"

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