İnsanlar gerçekten konuşa konuşa anlaşmaya çalışıyor

İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar da koklaşa koklaşa anlaşırlar ya... Bu ebedi gerçeğin yansımalarını hayatın her aşamasında görüyoruz. Şimdi bütün gözler Moskova'da, Londra'da, Berlin'de konuşacak olan insanların hangi konularda anlaşacaklarına dönük olarak beklemede...



Hanedan konuşuyor

Önce Londra'yı ele alalım. Kraliçe Elizabeth ve tahtın varisleri olan Prens Charles ve Prens William, kraliyete küstüğünü açıklayan Prens Harry ile buluşup konuştular dün... Bu buluşmayı isteyen Kraliçe Elizabeth'di... Eğer Prens Harry ve eşi Meghan'ın şımarıklığına karşı ne yapmak gerektiği halka sorulsaydı, bu buluşma ve konuşma hiç gerçekleşmezdi.



Hain gelin

Daha önce evlenip ayrılan, babası ile küs olan ve eşi Prens Harry'den de iki yaş büyük olan Meghan, zaten kitlelerin gözünde hanedana layık olmayan bir gelindi. Nitekim Kraliçe Elizabeth'in torunu Prens Harry'ye olan düşkünlüğünü hiçe saymış ve hem eşini hem de çocuğunu alarak yılbaşını Kanada'da geçirmişti. Şimdi bakalım Kraliçe Elizabeth mi yoksa aktris Meghan mı bu buluşmadan kazançlı çıkacak? Yani Prens Harry, ait olduğu yere yani Hanedana dönmeyi kabul edecek mi?



Moskova'da konuşanlar

Moskova'daki konuşmaların tarafları ise, gerçekten çok ilgi çekiciydiler. Hem asi general Hafter, hem de Libya'nın meşru yönetiminin Başbakanı, Moskova'da konuşuyorlardı. Bu konuşmayı gözlemci olarak izleyenler arasında, Türkiye'den giden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar da vardı. Bu konuşmaların sonucunda ateşkesin kaderi kadar, Libya'da kan dökülmesine son verebilecek diğer hususlar da belli olacak. Tabii daha sonra gözler 19 Ocak'taki Berlin konuşmalarına dönecek... Eğer istenilen amaç gerçekleşirse, Berlin'de Libya kalıcı bir çözüme bağlanacak.



Hayvancıklar

Koklaşa koklaşa anlaşan hayvanların durumları ise özellikle Avustralya'da hiç iyi değil. Yangınlar ve susuzluk, hayvanların koklaşmalarına bile izin vermiyor. Milyonlarca hayvan yangınlarda telef oldu.

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