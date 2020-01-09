İran’ın misillemesini beklediğimiz gibi Almanya’nın misillemesini de beklemiştik

Tabii ki tarih bugün başlamıyor. Geçmişte yaşanılan olaylar ile bugün yaşanılanlar birbirlerine çok benziyor. Daha doğrusu tarihi boyuttaki ve global ölçekteki gelişmelerde müthiş benzerlikler var. Bugünlerde Amerika'nın İranlı General Süleymani'yi vurması ertesinde, İran'ın ne tür bir misillemede bulunacağını heyecanla bekliyorduk. Çünkü bu misillemede ölçü kaçarsa, Amerika'nın da ölçüyü kaçırıp İran'la topyekun bir savaşa girmesi ihtimali var.



Trajik bekleme süresi

İsterseniz zaman içinde geriye dönelim ve bu trajik bekleme süresinin geçmişteki benzerini hatırlayalım.

1 Eylül 1939- Almanya Polonya'yı işgal ederek II. Dünya Savaşı'nı başlattı.

3 Eylül 1939- Polonya'nın sınırlarını garanti altına almaları itibariyle, İngiltere ve Fransa Almanya'ya savaş ilan etti.

2'nci Dünya Savaşı'nın başladığı tarih olan 3 Eylül 1939 gününden başlayarak, dünya bugünküne benzer yedi aylık bir bekleyişe girmişti. Acaba kim kime karşı saldırıya geçecekti? Derken bu sorunun cevabı yedi ay sonra Almanya'dan geldi...



Bekleme bitiyor

9 Nisan-9 Haziran 1940- Almanya, Danimarka ve Norveç'i işgal etti. Danimarka saldırı günü teslim oldu. Norveç 9 Haziran'a kadar dayandı.

10 Mayıs-22 Haziran 1940- Almanya Batı Avrupa'ya saldırdı -Fransa ve tarafsız Hollanda, Belçika Lüksemburg-. Lüksemburg 10 Mayıs'ta işgal edildi. Hollanda 14 Mayıs'ta, Belçika 28 Mayıs'ta teslim oldu. 22 Haziran'da, Fransa Almanya'nın, ülkenin kuzey yarısını ve tüm Atlantik kıyılarını işgal ettiği bir ateşkes imzaladı. Güney Fransa'da, başkenti Vichy olan işbirlikçi bir rejim kuruldu.

10 Haziran 1940- İtalya savaşa girdi. İtalya, 21 Haziran'da Güney Fransa'yı işgal etti.

22 Haziran-Kasım 1941- Nazi Almanya'sı ve Mihver Kuvvetleri (Bulgaristan hariç) Sovyetler Birliği'ne saldırdı.

Acaba İran'ın füzelerle bir Amerikan üssünü vurması, bekleme süresinin bittiği anlamına mı geliyor?

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