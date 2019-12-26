Değerli Konut Vergisi’ndeki hukuksuzluk Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı rahatsız etti

"Değerli Konut Vergisi" olarak bilinen ve farklı içerikli yasalar arasındaki bir paketten çıkan metin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı ile revizyona giriyor... Son Bakanlar Kurulu toplantısı ertesinde açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda bir talimat verdiğini söyledi ve "1 yıllık erteleme söz konusu olabilir" dedi. Bir nevi "Varlık Vergisi" olarak nitelenen ve ev sahibi olmayı adeta cezalandıran bu vergi kanunu, şimdi yeniden yazılmayı bekliyor.



Açık bir haksızlıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti MYK toplantısında bu yasanın bazı vatandaşlar için haksızlık olduğunu dile getirerek, yeniden bir düzenleme yapılması talimatı verdiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, değerli konut vergisine yeni kriterler eklenecek. Buna göre tek konutu olanlar değerli konut vergisini ödemeyecek. Ancak şimdi bu vergi kanununun bir yıl ertelenmesi en öncelikli beklenti konumunda.



Her hatayı Erdoğan'a yüklemek mi?

Geçen hafta bu konuyu bu sütunda şu cümlelerle işlemiştim:

Cumhurbaşkanlığı sistemi, bazıları için sorumluluklardan kaçış sistemine de dönüşebilir...

İcraatın ve alınan kararların bütün sorumluluğunu Cumhurbaşkanına yükler ve kenardan olup bitecekleri kayıtsızca izlerseniz, sistem yozlaşabilir... Sonunda Cumhurbaşkanı onay verdiği kararları bile veto etmek zorunda kalabilir... Benim endişem şimdi de "Değerli Konut Vergisi" uygulaması ile getirilen yeni düzenin, enerji santrallerindeki durumun benzerine yol açması ihtimalidir. İşin garibi kanunun 7 Aralık'ta kabul edilmesine karşın, Tapu Genel Müdürlüğü önceden bazı firmalarla anlaşma yaparak İstanbul'daki taşınmazlara bedeller biçtirmiş.



Anayasaya aykırı

Başta da söylediğim gibi, bu haksız ve Anayasaya aykırı durumun düzeltilmesi için yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gözler ve kulaklar dikili olacak. Hukuk devleti eşitlik ve mali güce göre vergi gibi ilkelere dayalı olduğu için bu vergi yasası Anayasaya zaten aykırıdır. Verginin istisnalarında ise kendi taşınmazına sahip olanların hakları, bu taşınmazları ticaret için kullananlar karşısında ezilmiştir.



Çaresiz vatandaşlar ezilecek

Amaç yönetime para sağlamaksa, bunun için çaresiz vatandaşın ezilmesi mi gerekir? Bir paket içine bu çeşit geniş kitleleri bunalıma ve çaresizliğe sürükleyecek bir vergi kanunu yerleştirmeyi akıl eden acaba kimdir? Bu vergi kanununun doğuracağı ve geniş halk kitlelerini huzursuz edecek gelişmeler konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan önceden uyarılmış mıdır?

Yazımın sonunu "Bakalım bundan sonra neler olacak?" diyerek getirmiştim.

Şimdiyse bundan sonra neler olduğunu görmek noktasındayız...

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