Suudi Veliahtı Kaşıkçı cinayetini unutturmak için saçma sapan reformlar yapıyor

İnanılacak gibi değil... Suudi Arabistan'da restoranlardan artık, kadınlar ve erkekler için ayrı giriş kapıları bulundurmaları istenmeyecekmiş.

Hükümetin aldığı son karar uyarınca kadınlar, erkeklerle birlikte aynı kapıdan geçerek restorana girebileceklermiş...



Saçma reform

Bu çapta bir reformu yapan Veliaht Prens bin Selman'ı bütün dünya kutlamalı değil mi?

Sonuçta Suud'lu gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı kim öldürttü ise helal olsun... Demek kadınların restoranlara erkeklerle aynı kapıdan girebilmelerini mümkün kılacak çaptaki bir reform, kan dökmeden nasıl yapılabilirdi ki?



İki ayrı kapı

Düşünün ki Suudi Arabistan'da bugüne kadar restoranlarda iki ayrı giriş kapısı olması zorunluydu. Bu giriş kapılarından birini aileler ve kadınlar, diğerini ise erkekler kullanıyordu. Bir süredir de çok sayıda restoranda ve kafede bu kuralın gevşetildiği gözlenmekteydi.



Muhalifler hapse

İlgi çekici bir reform tablosu var Suudi Arabistan'da... Muhammed bin Selman'ın veliaht olduğu 2017'den beri, kadınların araç kullanabilmeleri veya futbol maçlarına gidebilmeleri gibi, inanılmaz (!) çaptaki reformlar yapılırken, bir yandan da reform isteyen kadınlar başta olmak üzere tüm muhalif görüş sahipleri hapse atılıyor. Bu ülkedeki yönetim modelinin çarpıklığını Kaşıkçı cinayeti iyice ortaya çıkarmıştı...



Sorumlu Bin Selman

Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda Suudi görevliler tarafından katledilmesi sonrası uluslararası toplumda Muhammed bin Selman'a yönelik eleştiriler artmıştı.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump dahil birçok lider Suudi Arabistan'a destek vermeyi sürdürüyorlar... Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan raporda ise Riyad yönetimi sert bir dile eleştirilirken, Kaşıkçı'nın öldürülmesinden Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğu belirtilmişti.



Bakalım ne yapacak?

Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetini unutturmak için bundan sonra kadınlara dönük ne tür yeni reformlar yapacağı merakla bekleniyor.

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