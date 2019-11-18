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Irak’tan sonra İran’da da kitleler sokaklara döküldü, iki ölü var

Irak’tan sonra İran’da da kitleler sokaklara döküldü, iki ölü var

18.11.2019, Pazartesi
Irak'taki sokak ayaklanmaları hâlâ bitmedi. Ama şimdi aynı tür ayaklanmalar İran'da da başladı. İki ülkedeki huzursuzluğun sebebi aynı... Kitleler hayat pahalılığından şikayet ediyor.

Benzine zam
Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden olan İran'da, devlet tarafından sübvanse edilen benzine yüzde 50 zam yapılınca başkent Tahran olmak üzere, onlarca kentte sokağa çıkan halk tepki gösterdi. İran'da devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresi, aylık 60 litreye kadar bin tümenden (50 kuruş) bin 500 tümene yükseltilmişti. Araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması halinde benzinin litre fiyatı 3 bin tümene çıkartılmıştı.

Ruhani konuştu
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin güneyindeki Kirman eyaleti yetkilileriyle görüşürken, ABD'nin ambargosundan dolayı petrol satışındaki azlıktan şikayet ederek şöyle konuşmuştu:
"1979'daki devrimden bu yana en ağır günleri ve ayları yaşıyoruz. Şimdiye kadar petrol satışında ve bir petrol tankerinin hareketinde bu kadar sorun yaşamamıştık."

Pompeo mutlu
Biliyoruz ki İran'daki olumsuzluklar Amerika'yı sadece mutlu eder. Nitekim ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Twitter'dan yaptığı açıklamada "Yaklaşık bir buçuk yıl önce İran halkına söylediğim gibi: ABD sizinle" ifadelerine yer verdi.

Hamaney çok sert
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, son gösteriler nedeniyle internete erişimin engellemesi kararı aldı. Bu arada İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, akaryakıta yapılan zammı savundu. Gelen son dakika haberine göre Hamaney, onlarca kentte patlak veren eylemler için devrim karşıtları ve İran düşmanlarını işaret ederek açık açık onları suçladı. İran İçişleri Bakanı da, "Göstericiler böyle devam ederse güvenlik güçleri gerekli adımı atacaktır" dedi. Uluslararası basının geçtiği son dakika haberine göre, gösterilerde iki eylemci hayatını kaybederken, bazıları da yaralandı.
Biz de bir Ortadoğu ülkesi olarak komşularımızdaki istikrarsızlıktan doğal olarak etkileniyoruz... Dilerim İran da Irak da en kısa sürede yeniden istikrara kavuşur.
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