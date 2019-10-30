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MEHMET BARLAS
Artık Irak yerle bir olsa da Batı dünyasının ilgisini çekmiyor

Artık Irak yerle bir olsa da Batı dünyasının ilgisini çekmiyor

30.10.2019, Çarşamba
Dünyada olup bitenleri en iyi izleyen haber sitelerinin başında gelen "BBC News"a bakıyorum... İngiltere'de erken seçime daha da yaklaşılmış. Bağdadi'nin çamaşırı kimliğinin saptanmasına yaramış... California'daki orman yangınları elektrik kesilmelerine sebep olmuş... Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki Denmokrat çoğunluk Trump'ın görevden alınmasına uzanan yoldaki ilk oylamaya hazırlanıyormuş...

200 kişi öldü
Bir sürü haber var BBC'nin sitesinde... Avustralya'da bir İngiliz turiste köpekbalığının saldırdığını bile öğreniyorsunuz. Ama Irak'taki olaylara ilişkin tek satır yok. Çünkü artık Irak'ın kader mahkumu bir ülke olduğuna karar verdi Batı... Ekim başından beri bu ülkedeki gösterilerde 200 kişinin ölmesi falan artık haber değeri taşımıyor.

Kerbela da karıştı
Dün Kerbela kenti de karışmış. Güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtmak için açtığı ateş sonucu Kerbela'da 20 kişi hayatını kaybetmiş. Bağdat'ta da güvenlik güçleriyle protestocular arasında yaşanan şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybederken 112 kişi yaralanmış.. Ölenler arasında üniversiteli bir genç kız da varmış. Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, hükümet karşıtı protesto gösterilerinde sadece son 4 günde hayatını kaybedenlerin sayısının 74'e çıktığını duyurmuştu.

Farklı kaderler
Düşünün ki Türkiye Cumhuriyeti ile Irak aynı zaman diliminde dünyaya geldiler... Biz Anadolu'da Mustafa Kemal'in önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanıp, Lozan ertesinde Cumhuriyeti ilan ettik. Irak ise İngilizler tarafından Osmanlı toprakları üzerinde kuruldu. Biz bütün iç ve dış komplolara ve sayısız serüvene rağmen, Cumhuriyet'in 96'ncı yılını bütünlük içinde kutladık. Irak ise Amerikan işgalinden beri bir türlü kendini toparlayamadı.

Saddam'ı aratıyor
"Meğer Saddam dönemi bile daha iyiymiş" dedirten kötülükleri yaşadı Irak. Fiilen üçe bölündü, milyonu aşkın insan öldü. Ve şimdi Irak'ın yaşadıkları artık dünyanın ilgisini çekmiyor. İşin bizim açımızdan önemi ise belli. Irak hem sınır komşumuz hem de tarihte aynı sınırlar içinde bulunduğumuz Suriye gibi bir toprak parçası.
Yani biz ilgimizi hiç eksik etmemeliyiz. Irak'a İngiliz bakmamalıyız.
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