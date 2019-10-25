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MEHMET BARLAS
İktidar olmanın bedeli bazıları haksız da olsa ağır eleştirilerin hedefi olmaktır

İktidar olmanın bedeli bazıları haksız da olsa ağır eleştirilerin hedefi olmaktır

25.10.2019, Cuma
Beyaz Saray "Washington Post" ve "New York Times" gazetelerinin aboneliklerini iptal etmiş.
Demek Trump'ın bu gazetelere dönük olarak yapabileceği başka bir şey yoktu... Her fırsatta Amerikan basınının genellikle halkın düşmanı olduğunu söylüyor ve basını düzmece haberler üretmekle suçluyor ama demek ki bu suçlamaları yetersiz bulmuş.
Öfkesini daha somut bir davranışla belirtmiş.

Haksız eleştiriler
Aslında biz Türkiye'de de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ve çoğu haksız ağır eleştirilere alışkın değil miyiz?
Son Barış Pınarı Harekatı'nı vesile ederek, Erdoğan'ı değil de YPG/ PKK'lıları haklı bulanları da görmedik mi? Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı her kararı yanlış olarak sunan bir ana muhalefet yok mu bu ülkede?

FETÖ kaynaklı olanlar
Demek ki Türkiye'de de, Amerika'da da, Patagonya'da da iktidar olmak, eleştirileri çekiyor. Fakat bu dönemde Türkiye'de iktidar olmanın bir başka eleştiri ya da saldırı çekiciliği var. Özellikle FETÖ kaynaklı ve güdümlü saldırılar, Amerikan medyasında her fırsatta yoğunlaşıyor.
Bunun yanında Türkiye'nin terörizme karşı kendini savunmak için oluşturduğu mekanizmalar özellikle Avrupa'daki sözde özgürlükçülerin, Erdoğan'ı faşist olarak suçlamalarına dayanıyor.

FETÖ'yü iade etmemek
Bu tür gelişmeleri "İt ürür-Kervan yürür" diyerek umursamamak tabii ki doğru değildir. Çoğu yanlış ve haksız suçlamalarla dolu olan bu saldırılara, mümkün olan bütün imkanlar kullanarak cevap verilmeli ve bunlara doğrular anlatılmalıdır.
Ayrıca Başkan Trump'la son dönemde yeniden güçlendirilen diyaloga dayalı olarak, Amerika'nın Fethullah Gülen'i iade etmemesinin Türk-Amerikan ilişkilerinde ne tür yaralar açtığı yeniden anlatılmalıdır.

Bir örnek
Ancak yine tekrar edelim. Ha Cumhurbaşkanı Erdoğan ha Başkan Trump olmuş, çok şey fark etmiyor. Eğer birileri ve medya iktidara karşı ise, ne yazıp söyleyecekleri kolayca kestirilebiliyor.
Mesela Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin başyazısında, Suriye'de "Harika bir sonuç" elde ettiğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump eleştirilirken "Bu doğru ama eğer Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ın ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çıkarlarını kastediyorsa" denilmiş.
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