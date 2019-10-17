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MEHMET BARLAS
Erdoğan duruma göre Trump ile görüşebilir

Erdoğan duruma göre Trump ile görüşebilir

17.10.2019, Perşembe
Barış Pınarı Harekatı'nı vesile kılarak Türkiye'ye karşı besledikleri kini seslendirenler, sanırım en iyi cevabı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alıyor- lar... Bu arada Erdoğan kuru gürültüye pabuç bırakmayacağımızı anlatırken, bunların hiç beklemedikleri karşı yaptırımların Türkiye'den geleceğini de duyuruyor.

Kim endişeli ki?
Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasının ardından, SKY News muhabiri Alex Crawford'ın "ABD delegasyonu buraya geliyor, endişeli misiniz?" sorusuna "Yok. Niye endişeli olayım?" cevabını verdi. Bu arada Ankara'ya gelen Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Kasım'da Trump'la Washington'da yapması beklenilen görüşmeyi de, adeta askıya aldı... Bu konuya şöyle değindi:

13 Kasım buluşması
"-Amerika seyahati, buraya gelecek olan heyetlerle yapılan görüşmelerden sonra değerlendirilecek bir durum. Çünkü Kongre'deki bu yapılan tartışmalar, müzakereler, konuşmalar; şahsım, ailem, bakan arkadaşımla ilgili olan bütün bu değerlendirmeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı çok büyük bir saygısızlıktır, haddini bilmemektir.
Dolayısıyla böyle bir durum karşısında bunun değerlendirilmesinden daha doğru bir şey olamaz.
Değerlendirip ondan sonra kararımızı veririz." Cumhurbaşkanı Erdoğan Barış Pınarı Harekatı'nın sona erme şartını da şöyle anlattı:

Sona erme şartı
"-Suriye'deki sorunun en kestirme yolu... Bunun için de teklifimiz, hemen bu gece tüm teröristler silahlarını, malzemelerini, her şeylerini bırakıp, kurdukları tuzakları imha edip belirlediğimiz Güvenli Bölge'den dışarı çıksınlar.
Bölgede bu dediğimiz yapıldığında, sadece teröristleri hedef alan Barış Pınarı Harekatımız zaten kendiliğinden sona ermiş olacak."

Amerika'daki malımız FETÖ
Diğer taraftan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin yaptırım kararına, 2 Ağustos tarihinde Twitter hesabından yapmış olduğu "Amerika'da bir malımız var;
FETÖ. Onu da orada bırakmayız, alacağız" açıklamalarına atıfta bulunarak cevap verdi. Bakan Soylu "İlk yaptırımdan sonra mal değişiminde herhangi bir değişim yoktur, arz ederim." dedi.
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