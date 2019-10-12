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MEHMET BARLAS
Barış Pınarı’nın diplomatik cephesi çok hareketli ve karmaşık

Barış Pınarı’nın diplomatik cephesi çok hareketli ve karmaşık

12.10.2019, Cumartesi
Barış Pınarı Harekatı'nın askeri cephesi, planlandığı şekilde devam ediyor. Bu harekatta önemli olan can kayıplarının asgaride tutulabilmesi ve hedeflere en hızlı şekilde ulaşılabilmesidir... Harekattan beklenilenlere şu ana kadar izleyebildiğimiz kadarıyla, ulaşacağız...

Azeriler yanımızda
Barış Pınarı'nın diplomatik cephesi, askeri cepheye göre daha karmaşık biçimde gelişiyor. Dost ve gerçek müttefik olarak gördüğümüz ülkeler hiç sakınmadan desteklerini bildiriyorlar. Mesela dün Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından, Barış Pınarı Harekatı'nın terör tehdidinin ortadan kaldırılmasına, mültecilerin evlerine dönmelerine, insani sorunların çözümüne, barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağı belirtildi.

Esad rejimi PYD'yi kınadı
En merak edilen tepki Esad rejiminden gelecek olandı... Rejimin Dışişleri'nden bir üst düzey yetkili, operasyon nedeniyle Türkiye'ye tepki gösterirken, 'YPG'yi de ABD'nin kuklası olmamaları konusunda defalarca uyardık ama onlar yabancıların kuklası olmayı tercih etti' ifadesini kullandı. Bu arada Filistin yönetiminin Türkiye'yi kınadığı haberleri Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki tarafından yalanlandı. Maliki yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin, Suriye'nin kuzey sınırında olanlara dair hiçbir açıklamada bulunmadı, bulunmayacak" ifadelerini kullandı.

İspanya ve NATO'ya tepki
Bu arada NATO Genel Sekreteri Stoltonberg'le İstanbul'da görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklama, önemliydi. Çavuşoğlu İspanya'nın Türkiye'nin güney sınırındaki Patriotlarını çekme kararı için, "Her seferinde müttefiklere yalvaracak değiliz. Türkiye kendi hava savunma sistemini almak zorundadır. Keşke NATO müttefiklerimizden hava savunma sistemini de alabilseydik" dedi.

Rusya ve ABD yanımızda
Öte yandan Barış Pınarı Harekatı'nı görüşen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bazı ülkelerin operasyonun kınanması teklifine ABD ve Rusya onay vermedi. Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Fransa Savunma Bakanı Parly ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüşerek diplomatik cepheye katkısını sürdürüyor.
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