Erdoğan, New York’ta Trump’la son bir iyi niyet görüşmesi yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan yine New York'ta ve yine Birleşmiş Milletler'de... Bu ziyaretin asıl amacının ABD Başkanı Trump'la bir görüşme yapmak ve "Güvenli Bölge" konusunda nihai adımı atmak için Amerika ile uzlaşmak olduğu biliniyor. Ancak bu tür hayati konularda Trump'ın sözünün önemli olmadığı ve kararları Amerikan derin devletindeki istihbarat örgütlerinin ve generallerin verdikleri de biliniyor.



Yine yığınak yaptılar

İşte bakın... Son olarak Amerika önceki gün Irak'tan Suriye'nin terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye, lojistik destek amaçlı yaklaşık 200 TIR daha göndermiş.

YPG/PKK işgalindeki bölgelere gönderilen yaklaşık 200 TIR'da inşaat malzemesi, kapalı kasalar, prefabrik evler ve yakıt tankerleri bulunuyormuş.

DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek 2015'ten bu yana YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin dolayında personeli bulunuyor.



Hazırlıklarımız tamam

Bu çarpıcı gerçeği tabii ki bizler biliyoruz.

Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak ABD'nin YPG/PKK'ya silah desteğini sürdürmesiyle ilgili bir soruya da şu cevabı verdi:

"-Sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette. ABD ile karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok. Ancak ABD'nin de davetli olmadığı bir yerde şu anda terör örgütlerine vermiş olduğu desteği bizim de görmemezlikten gelme gibi bir lüksümüz olamaz. Yani YPG/PKK gibi terör örgütlerine verdikleri destek apaçık ortadadır.



Hep aynı durum

- Ben bunu defaatle Sayın Trump'la paylaştım... Biz El Bab'ta üç bin kadar DEAŞ'lıyı derdest ettik. Bizimle ilgili ne yazık ki yalan propagandalarla DEAŞ'a karşı tavrımızın olmadığı hep söylendi. Halbuki biz bu mücadelemizi onlarla açık net yaptık. Şu anda da bölgede zaten DEAŞ da adeta yok noktasına gelmiş vaziyette."



Son bir görüşme

Evet... Güvenli bölge konusunda Erdoğan'ın Trump'la yapacağı başbaşa görüşmeden ne çıkar bilinmiyor.

Ama bu konuda Erdoğan da çok iyimser değil. Yani New York dönüşü Türkiye ile Amerika'nın arası düzelmeyecek şekilde açılabilir mi? Bunu çok kısa süre içinde göreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözlerini unutmayalım:

"- Sayın Trump, Fırat'ın doğusundan Amerikalı askerlerin çekilmesine yönelik bir açıklamayı yapmıştı. Ama bu gerçekleşti mi? Gerçekleşmedi.

Aylar oldu bu açıklama yapılalı ama uygulamaya gelince bu maalesef olmadı.

Şimdi bu gerçekleri bizim görmemezlikten gelmemiz mümkün değil"

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