Amerikan derin devleti FETÖ’yü korudukça Trump Türkiye’ye yakın duramaz

Atanmışların seçilmişler karşısındaki konumları teoride başka pratikte başka anlamlar taşır. Çünkü teoriye göre atanmışları seçilmişler atar. Yani son sözü seçilmişler söyler demokrasilerde.



Sözü geçmiyor

Ama pratikte durum çok farklıdır.

Örneğin şu anda Amerikan Başkanı olan Donald Trump, mücadele ettiği olguların başında, sol eğilimli Demokratlar yanında "Derin Devlet"i de (Deep State) gösteriyor.

Bu mücadelede kimin kazançlı çıktığı ise kolayca görülebilir.

Örneğin Trump Başkan olarak "Artık DEAŞ tehlikesi yok olduğu için Amerikan askeri varlığı Suriye'den tamamen çekilecek" diye aylar önce açıklama yapmıştır. Buna karşı Amerikan derin devleti, Suriye'deki Amerikan askeri varlığını takviye etmiştir.



FBI ve CIA

Derin devlet sadece askeri karar merkezlerinden ve generallerden oluşmuyor.

Örneğin istihbarat örgütleri olan FBI ve CIA da birer derin devlet organıdırlar.

Amerikan seçilmişleri demokratik diplomasinin gereklerine uyarak müttefikleri ile ortak yapılar kursalar bile, bu derin devlet oluşumları müttefik devletlerin içlerini boşaltmayı ve hatta askeri darbeler yaptırmayı hiç ihmal etmezler.



Bir toplantı

Dün Anadolu Ajansı'nın verdiği bir haber bu durumu yansıtması açısından çok önemliydi. Bu habere göre ABD Kongresi'nde düzenlenen ve Türk- Amerikan ilişkilerinin masaya yatırıldığı panele katılan hukuk şirketi Amsterdam Partners'in kıdemli ortağı avukat Robert Amsterdam, "Gülen grubu açıktan faaliyet gösteren en büyük terör örgütüdür.

Bu örgüt, yönetim kadrosunun emriyle altında çalışanlarını manipüle ediyor ve ABD içinde kapsamlı yolsuzluk faaliyetlerinde bulunuyor" diye konuşmuş.

Artık FETÖ olarak nitelediğimiz Gülen Grubu'nun arkasında CIA'nın ve FBI'ın bulunduğu, Clinton'ların desteğinin de var olduğunu bilmeyen yok gibi. Avukat Amsterdam bu konuda daha da etraflı açıklamalar yapmış... Şöyle demiş özetle:



Yolsuzluk faaliyeti

"Bu örgüt, yönetim kadrosunun emriyle altında çalışanlarını manipüle ediyor ve ABD içinde kapsamlı yolsuzluk faaliyetlerinde bulunuyor.

Buna rağmen ABD, bu örgüte sözleşmeli okullar üzerinden yılda 750 milyon dolarlık bir fon sağlıyor... FETÖ gizliliğe önem veren bir örgüt olsa da FBI isteseydi bu örgütün işlediği tüm yolsuzluk ve suçları birkaç ay içinde ortaya çıkarırdı ancak üstüne gidilmiyor."



Sıfıra sıfır

Evet... Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne kadar yakınlık gösterse ve Türkiye'nin tezlerini ne kadar desteklese de, Amerikan derin devleti FETÖ'den yana oldukça sonuç sıfıra sıfır elde var sıfır olacaktır.

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