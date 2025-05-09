İBB'nin eski başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibi, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak iddiasıyla tutuklandı ve Silivri'de iddianamenin yazılmasını bekliyor.

Bu arada itiraflar, belgeler ve bilgiler de birbirini izliyor.

Bu işin bir ayağında siyasi, diğer ayağında ise "parayı bulma" işiyle görevlendirilmiş ekonomik kadrolar var. Esas mesele de siyasete finansman sağlamak. Bunun için de ilk halkada yer alan isimler, "top secret" isimler.

Siyasi ayağında bu özelliği taşıyan klasik CHP'li var mı bilmiyorum ama ekonomik ayağının ilk halkasında görev alanların ezici çoğunluğu CHP dışı aktörlerden oluşuyor. Daha doğrusu bilinenlerin çoğu.

Bunlar da soruşturma öncesi bilinen isimler. Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Tuncay Yılmaz ve Ali Nuhoğlu... Soruşturma sonrası bu isimlere Adem Soytekin, Hüseyin Köksal gibi birkaç isim daha eklendi. Ne tesadüf oteldeki kamera bantlamasında da bunlar var. Bu ekibin işi gücü İstanbul'daki kent rantını kurdukları "paralel yapı"ya aktarmak. Bu konuda da ciddi tecrübeliler. Bu yüzden de rant ekibi ikiye ayrılmış. Biri orta ve orta üstü gelir grubuna, diğeri de VIP olanlara bakıyor.

VIP deyip geçmeyin, sözü edilen rakamlar dudak uçuklatıyor. İddiaların alt sınırı 5'ten başlıyor, 10 milyon dolara kadar gidiyor. Yalıdan bahsetmiyorum; Boğaz'ın iki yakasında 15-20 milyon dolara satılan villalar var. En somut örneği, 15 milyon TL'ye İmamoğlu'na satılan ama gerçek fiyatı 50 milyon dolar olan üç villa.

İşte bu işlerin kilit ismi, son operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan ve "VIP Yakup" olarak bilinen Yakup Öner... Tutuklanan Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'nun üstünde bir isim.

Adı ilk kez İstanbul'un ünlü müteahhitlerinden Taşyapı'nın sahibi Emrullah Turanlı'nın "Benden rüşvet istedi" demesiyle duyuldu. İfadesinde bu iddiayı yalanlıyor.

Ancak yine aynı ifadesinde sadece son 2 yıl içinde eşine Q7 otomobil, kendisine de 2024 yılında Porsche yeni Taycan 4S aldığını söylemesi nasıl bir zenginliğe kavuştuğunu anlatmaya yetiyor. Arsızlıkta sınır tanınmadığı için o da tıpkı "Oğlumun sünnetinde takılan altınlar" misali bu lüksü, evi ve Q7'yi düğünden gelen altınlara, eski arsaları satmalara ve kayınbiradere borç vermelere bağlıyor. Ne diyelim, doğuştan VIP olmak böyle bir şey herhalde...

Oysa "VIP Yakup" çok değil 10 yıl önce Esenyurt Belediyesi'nde sıradan bir haritacıydı. Önlenemez yükselişi Beylikdüzü Belediyesi'ne gelmesi ve İmamoğlu'nun sihirli elinin dokunmasıyla başladı. Sonrası kolaydı, "yürü ya kulum" misali Boğaz'ın ve İstanbul'un VIP isimlerinin imar işleriyle uğraşma dönemi başladı ve bu da Porsche hayalinin önünü açmayı yetti.

Bir arsanın Boğaz'a nazır bir semtte imara açılmasının bedeli en az 10 milyon dolardı. Belediyeye 100-150 milyon bağış yapmak ise çerez sayılırdı.



VİLLA SEVER CHP'LİLER

Öner ifadesinde ekibin bir ortak noktasına da dikkat çekiyor. Nedense bu soruşturmada adı geçen bütün isimler, hatta tutuklanan diğer CHP'li belediye başkanlarının hepsi "villa"da oturuyor.

İmamoğlu'nu saymıyorum, o zaten müteahhit... Bir değil birden çok villası var. Son üç villanın değeri sadece 50 milyon dolar. Murat Ongun'un villası çok tartışıldı. "Kafa koparan" Fatih Keleş'ten Ali Nuhoğlu'na hepsi ya villada oturuyor ya da villaları var. Bu konuda en hızlı olanlardan biri de Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat. Akpolat, başkanlığa gelişinin üzerinden 6 ay geçmeden villaya taşınmıştı.