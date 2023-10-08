Olağanüstü dönemde olağanüstü kongre

İç ve dış siyaset açısından olağanüstü bir dönemden geçerken, 21 yıldır tek başına iktidar olan AK Parti de 4'üncü Olağanüstü Kongre'sini yapıyordu. Tıpkı olağanüstü kongre gibi medyada ve siyasi kulislerde de olağanüstü bir değişim beklentisi vardı.

Başkan Erdoğan'ın hem genel seçimlere giderken milletvekili listelerinde hem de yeni hükümette yaptığı büyük değişimin bir benzeri parti kadrolarında da bekleniyordu.

O beklentiyle kongrenin yapıldığı Ankara Spor Salonu'na girerken, dışarıda bekleyen sıcakkanlı, samimi halkın ilgisini aşmak hiç kolay olmadı. Muhteşem kalabalığın tek beklentisi ise Başkan Erdoğan'ı görmekti.

Nihayet Başkan Erdoğan otobüsün üzerine çıktı ve kurultay salonundan önce onlara seslenip değişimle ilgili ipuçlarını da orada verdi:

"Yeni bir döneme, yepyeni bir heyecanla merhaba diyeceğiz. Siyasette öncü olacak kurmay kadroyu inşallah delegelerimizin oylarıyla belirleyeceğiz. Böylece geçmişten bugüne kadar partimize hizmet etmiş kardeşlerimizin yanı sıra yeni seslerle, yeni yüzlerle partimizi daha da güçlendireceğiz."

Kongre salonunda doğal olarak daha siyasi ve daha coşkulu bir hava vardı. Salonun her tarafı "Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri" ve "Cumhuriyetin yüz akı, Türkiye'nin yüz akı" sloganlarıyla donatılmıştı.

Açılış ise bozlakla başlayıp, "Asaf'ın mikdarını bilmez Süleyman olmayan, bilmez insan kadrini âlemde insan olmayan" sözlerini içeren Urfa Divanı ve Abdurrahim Karakoç'un İncitme şiirini söyleyen Azerbaycanlı şarkıcı Azerin ile Yücel Arzen'in şarkılarıyla devam etti ve büyük beğeni topladı.

En duygusal an ise Başkan Erdoğan'ın konuşması sırasında yaşandı. AK Parti Gençlik Kolları'nın hazırladığı Başkan Erdoğan ve annesinin yer aldığı koreografide, "Öyle bir evlat yetiştirdin ki, binlerce evladın daha oldu" yazısı göründüğünde, Başkan Erdoğan'ın gözlerinin dolduğu dikkatlerden kaçmadı.

Olağanüstü kongrede verilen siyasi mesajlara gelince... Erdoğan, teröre yönelik yeni operasyondan yeni anayasa hazırlığına, emeklilerin maaşlarının düzeltilmesine kadar bir dizi konuya değindi.

Ama konuşmasının önemli bölümünü 85 milyona ve Türkiye'nin dünyadaki etki alanını kapsayan bir yaklaşıma ayırmıştı. Kuşatıcı ve kapsayıcı bir konuşmaydı.

İsrail-Filistin arasındaki son sıcak çatışmaya yönelik şu sözleri ise bir hayli dikkat çekiciydi:

"Bu sabah İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi daha da tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz."

Başta da söylediğimiz gibi, bu olağanüstü kongrenin en önemli hedefi kadrolardaki değişim beklentisiydi. Bu açıdan bütün gözler Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyeleri ve onun içinden çıkacak MYK üyeleri listesindeydi. İlkinde yüzde 60'ı aşan bir değişim vardı ve listede Hayati İnanç, Ahmet Arslan, Hasan Basri Yalçın, Serdar Kılıç, Cem Duran Uzun, Kuddusi Müftüoğlu gibi birçok yeni isim vardı.

Ancak aynı oranda bir değişim MYK listesinde yoktu. En çok konuşulan ise listede yer alması beklenen Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop ile listede olmayan Nurettin Canikli'ydi. Bu arada AK Parti'nin kuruluşundan beri hiç değişmeyen tek isim ise Hayati Yazıcı'ydı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın