CHP’de ‘siyaset yaptırmayalım’ çağrısı

CHP'de taşlar yerine oturmadan muhalefet siyasetinin nereye evrileceğini öngörmek hiç kolay değil. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ipleri koparmış görünse de bazı yerlerde "işbirliği" işareti vermesi, bir beklentisi olduğunu gösteriyor.

Benzer bir eğilim HDP/YSP içinde de var ve bu eğilim giderek güç kazanıyor.

Ancak İyi Parti gibi onlar da henüz kararlarını vermiş değiller. Her iki parti de büyük olasılıkla CHP içi iktidar savaşlarının sonucunu bekliyor.

O savaşın nasıl sonuçlanacağının işareti de İstanbul'dan gelecek. Bu yüzden İstanbul İl Kongresi, CHP'nin Büyük Kurultayı kadar merakla bekleniyor.



İMAMOĞLU ADAY OLACAK!

Çünkü CHP içinde şöyle bir hava oluşmuş: Eğer İstanbul kongresini "değişimciler" kazanırsa, sadece "Kemalciler" kaybetmiş olmayacak, aynı zamanda CHP siyasetinin seyri de değişecek. Bu da kurultayın çantada keklik olmadığı anlamına geliyor. Bu ihtimali uzun yıllardır tanıdığım "tecrübeli CHP"li şöyle temellendiriyor:

"Siz Özgür Özel'in aday olduğuna bakmayın. Onun her ihtimalde kurultayı kazanamayacağını herkes biliyor. Ekrem İmamoğlu nasıl bilmez. Bu yüzden bugüne kadar ayağına gelen bütün fırsatları kaçıran İmamoğlu bu kez fırsatı kaçırmayacak. Kazanamayacak korkusu da sardığı için İstanbul kongresini alır almaz genel başkanlığa aday olacak."

İstanbul'daki il başkanlığı kavgası da bu tespitleri doğruluyor. Futbol deyimiyle adam adama müthiş bir pres var. İBB Başkanı İmamoğlu ve ekibi, "Bütün yollar mübah" diyerek her şeyi yapıyor.

İlk hamle de onlardan geldi. Kılıçdaroğlu'nun ilçe başkanlarıyla görüşmesinden sonra "değişimciler" hemen harekete geçti ve daha önce değişimci olduğu bilinen CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik il başkanlığına adaylığını açıkladı. Bu ismi önce Erdoğan Toprak, Kılıçdaroğlu'na önermiş ama kabul ettirememiş. Sonra İmamoğlu ile bir araya gelerek emrivaki yapmaya karar vermişler.

Arkasında Toprak, Rıza Akpolat ve Gökhan Yüksel gibi belediye başkanları olsa da esasında İmamoğlu'nun adayı. Bunu da saklamadı. Konuşmasında sık sık İmamoğlu'nun siyasi yolculuğuna övgüler düzdü, birlikte hareket edeceğinin işaretini verdi.



PARTİYİ UÇURUMA SÜRÜKLEYENLER

Bu tabloya en sert tepkiyi de son dönemde Kılıçdaroğlu'nu savunan çıkışlarıyla dikkat çeken gazeteci Barış Yarkadaş gösterdi:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Çelik'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na aday olduğunu internet gazetelerinden öğreniyor. 'Değişim' dedikleri partinin tüm geleneklerini yok etmek demek ki... İBB Başkanı'nın delege peşine düşüp oy istemesi ve 'açıktan taraf olması' da ayrı bir garabet."

Bu mücadeledeki en ilginç nokta ise Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Erdoğan Toprak'ın yön değiştirmesiydi. Toprak ve birlikte hareket ettiği belediye başkanlarının yön değiştirmesini de İmamoğlu'nun aday olma ihtimaline bağlayan "tecrübeli CHP"li şöyle diyordu:

"Toprak ve ekibinde yer alan belediye başkanları, Kılıçdaroğlu karşısında Özgür Özel'in kazanamayacağını, bu durumda ellerindeki belediyeleri kaybedeceklerini biliyor. Bu yüzden onlar Özel'e değil, başta da söylediğim gibi asıl İmamoğlu'nun aday olmasına yatırım yapıyor. Açık oynamıyorlar ama bu işin arkasında böyle bir operasyon var."

Tersine yön değiştirenler de var. Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, daha önce "değişimci"ydi; son konuşması herhalde değişimcileri şaşırtmış olmalı:

"Partiyi uçuruma sürükleyenler, bugün değişim için yola çıkmışlar. Yok böyle bir dünya, yok. Tekin Bingöl, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Tuncay Özkan, Engin Özkoç gibilerine bu partide bir daha siyaset yaptırmamamız lazım."

