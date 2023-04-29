Seçim günü yaklaştıkça taraflar da netleşiyor. Beklenen ilk adımı, HDP-Yeşil Sol Parti Eşbaşkanı'na açık destek vereceklerini açıklayarak attı."İmdat" diye feryat eden PKK ve FETÖ, o desteği günler öncesinden açıklamıştı zaten.Kervana son günlerde İstanbul sermayesi de katıldı. Dikkatinizi çekmiştir, hükümetin yerli otomobili, Karadeniz doğalgazı veya Akkuyu Nükleer Santrali gibi büyük hamleleriyle ilgilenmeyen TÜSİAD'çıları bugünlerde otel lobilerinde Kılıçdaroğlu'nun yanında görüyoruz.Tablonun dış ayağı da tamam... ABD ve AB'nin siyasi aktörleri de medyası da sabahtan akşama kadarkaygısıyla yatıp kalkıyor. Müthiş bir telaş içindeler.Medyaları cepheden saldırırken, siyasi aktörleri de hiç tereddüt etmeden Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini söylüyor.CIA ajanlarından, FETÖ hayranı meczuplardan söz etmiyorum.Başta ABD Başkanıolmak üzere Batı Bloku'nun önde gelen siyasi aktörleri dederdinde.Bu yüzden Kılıçdaroğlu'na içerideki Batıcılar ile dışarıdaki Batılılar övgüler düzüyor, selam gönderiyor.Peki, bunu niye yapıyorlar?Önceki gün gazeteci, AB Komisyonu'nun önemli isimlerinden biriyle konuştuğunu ve kayda aldığını yazdı. Bugünlere ışık tutması açısından ibretle okunması gereken bir röportaj bu...AB Komiseri hiç sakınmadan, bugün Türkiye'nin izlediği bütün dış politikanın değişeceğini söylüyor.En somutundan başlayalım:Türkiye, komşuları Yunanistan ve Ermenistan için net bir tehdittir.(Sahi tahıl koridoru, Akkuyu Nükleer Santrali ne olacak? Herhalde Akkuyu'yu kapatma görevi de çok isteyene verilir.)Doğu Akdeniz'de de, Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz sınırı anlaşmasında da'ın Brüksel'in uyarılarına kulak tıkadığını,ın ise tahrik için ortaya atılmış saçma bir kavram olduğunu söylüyor.Anlayacağınız, Türkiye için hayati önemi olan ne varsa AB Komiseri için sorun. Ama o şuna inanıyor:Buna neden bu kadar inanıyor?Sorunun cevabı Yedili Masa'nın adayı'nun söylediklerinde saklı...Suriye tezkeresine karşı çıkıp,diyenlerisuçlamadımı?Libya'da, Doğu Akdeniz'dedemedi mi?Dış politika danışmanı, Karabağ savaşında Türkiye'nin desteğine karşı çıkıp,gönderiliyor diye dünyaya şikâyet etmedi mi?Özetlediyerek onlaragüvence verdi.AB Komiseri de bunlardan farklı bir şey beklemiyor...Şimdi söyleyin, Batılılar'nu mu sevsin yoksa dik duran, meydan okuyan ve onlara rağmen siyaset üretenı mı?Bu konuda adamlar net ve kararlı... Burada garip olansa adamların bu kadar açık konuşmalarına ve Kılıçdaroğlu'nun da açık açıkdemesine rağmen,dâhil birçok gazetecinin, aydının ve siyasetçinin iktidarın değişmesi durumundadeğişmeyeceğine inanmaları.Buna saflık deyip geçebilir miyiz?