CHP Genel Başkanı, sonunda hayal kırıklığı yaşatsa da en azından merak ettirmeyi biliyor. Bugün de öyle bir gün.Peki, ne açıklayacak?Önce çok net şöyle dedi:Sonra da şunları ekledi:Dünya bekliyor mu bilememama en çok bekleyen CHP'liler. Onlar o kadar çok hayal kırıklığı yaşadı ki artık birolmasa da sıradan bir projeye bile razılar.Ancakçıtayı öyle yükseğe koydu ki, insanlar inanmakta zorlanıyor ve ne çıkacağı konusunda şüpheye düştü. Üstelik o şüpheyi, yanında çıkaracağı Amerikalı danışmanıve ABD eksenli ekonomistlerle daha da artırdı. Onlar sanki yeni CHP'ningibi...Peki, bugün Kılıçdaroğlu, krizi sonsuza kadar bitirecek, hatta dünyayı etkileyecek ne sunacak?Birkaç gün önce'nun projesinin 10 yıl önce Ekonomi Bakanı'ın hazırlattığı proje olacağına dikkat çekmiş ve arkasındaki'ten söz etmiştim.Bana gelen bilgilere göre, o projenin bir bölümünde çalışan, danışman olduktan bir süre sonra projeyi'na sunmuş, Kılıçdaroğlu da heyecanla projeyi sahiplenmişti.İşte bugün açıklayacağı projenin o mu yoksa yeni bir proje mi olduğunu göreceğiz.Şimdi gelin 2012 yılına gidelim ve o projeye biraz daha yakından bakalım. Ne kadar benzeyip benzemediğine de siz karar verin.Projenin adı:Dönemin Bakanıprojeyi tanıtırkenşöyle diyordu:Bakansürecinnasıl olacağını da şöyle anlatıyordu:Yani tıpkı Çin'de, GüneyKore'de, Singapur ve Dubai'deolan serbest bölgelerin bir benzeriTürkiye'de kurulacaktı.Projedeörneği şu tabloyla verilmişti:Bu örneklerden yola çıkanbakanlık, Türkiye için Mersin-Adana ve Petkim Yarımadasıgibi birkaç şehirde ÖzelEkonomik Bölge konsepti oluşturuyordu.Hedefleri de büyüktü:Projenin misyonu da şöyleözetlenmiş: "Minimum bürokrasi,proje bazlı statü, proje bazlı teşvik,lojistik altyapı ve etkin kamuhizmeti."Bakanlığa, Mersin-Adanave Petkim Yarımadası ÖzelEkonomi Bölgesi için başvuru dayapılmıştı.Mesela Mersin-Adana Özel Ekonomi Bölgesi'nde, Sürekli Doğalgaz Depolama Alanı, Yüksek Teknoloji ve Bilişim Alanı, Metal Rafinerisi, Gübre Tesisi ve Doğalgaz Çevrim Santrali gibi milyar dolarlara ulaşan yatırım ve binlerce insanın istihdamı öngörülüyordu.Proje böylesine ayrıntılı bir projeydi.'nun bugün sunacağı proje bu proje mi yoksa biraz değişti mi göreceğiz ama daha önemli bir ayrıntı var. 2012 yılında bu proje için kanun taslağı hazırlanmış ve tek tek bakanların imzasına sunulmuştu.Ancak o tarihteki 24 bakandan üçü imzalamamakta direniyordu.Pek hangi bakanlar direnmişti?veSonra Babacan veŞimşek imzalasa daimzalamamakta direnmişve proje hayata geçirilemedenrafa kaldırılmıştı.Eğerne devam edipo projeyi biraz allayıp pullayıpaçıklarsa CHP'liler bir kezdaha üzülür mü bilemem amasiyaset adınagerçektenhayal kırıklığıolur.