Diyarbakır annelerinin nöbetinin 1000'inci gününde onların yanında olmak için İçişleri Bakanıile Diyarbakır'daydık.Yaz sıcağı başlamış... İlk durağımız HDP İl Merkezi önünde kurulan annelerin çadırı oluyor. Çadırın hemen yakınında ciddi bir kalabalık var. Destek ziyareti doğal bir mitinge dönüşüyorÖnce anneler konuşuyor, sonra miting alanına telefonla bağlanan'ın sesi duyuluyor:Gerçekten de eski düzen kökünden yıkılıyor ve şiddetin esir aldığı kentte bambaşka bir rüzgâr esiyor. Hâlâ hiçbir şey olmamış gibi davrananların dönüp HDP'nin en güçlü olduğu ilin merkezi binasına bakmaları gerekiyor. Kapısına kilit vurulmuş bir parti binasından söz ediyoruz. Bu büyük ihtimalle dünya siyasi tarihinde bir ilk...Bu tablo şiddetle ilişkisini kesmek istemeyen bir siyasi partiye sivil toplumun nasıl ceza vereceğini de gösteriyor. Yıllarca İspanyolların ETA terör örgütüne karşı başlattıkları sokak protestolarını hayranlıkla izledik. "Bizde neden böyle protestolar olmuyor" diye hayıflandık. Ama artık hem 15 Temmuz gibi destansı bir direnişe hem de Diyarbakır anneleri gibi muhteşem bir sivil toplum tepkisine sahibiz. Gıpta etme sırası onlarda.Bu gerçeğin altını annelere destek vermek için kürsüye çıkan İçişleri Bakanıda çiziyor:Diyarbakır anneleri sadece Kürt annelerden oluşmuyor. Aralarında çok sayıda Türk anne de var. Onlardan biri de dağa giden kızı'in dönmesini isteyen Balıkesirli anne.Onun özlemi hepsinin ortak özlemiBu konuşmalar devam ederken, mitingi biraz da uzaktan merakla izleyen Diyarbakırlılarla konuşuyorum. Birçoğu memnuniyet duyduğu halde hem teröre karşı mücadeleye hem de Diyarbakır annelerinin direnişinenedeniyle biraz uzak duruyor.Diyarbakırlı bir esnaf şöyle diyor'resmi'Dönüş yolundaDiyarbakır annelerinin sivil direnişinin siyasete etkisini şöyle değerlendiriyordu: