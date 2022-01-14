Kılıçdaroğlu, Pensilvanya ile görüştü mü?

Önceki akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu "Sebep/Sonuç" programının konuğuydu. Siyasi gündemde çok tartışılacak iddialara ve önemli açıklamalara imza attı. Terör örgütü PKK militanı sevgilisiyle boy boy fotoğrafları yayınlanan HDP Milletvekili Semra Güzel olayına değinen Bakan Soylu, muhalefet partilerinin sessizliğine tepki göstererek şöyle diyordu: "Ne Meral Akşener ne Kılıçdaroğlu ne de HDP, 'Bu fotoğraf doğru değildir. Terörle bu kadar iç içe girmiş ve terörün içinde bulunmuş bu anlayışı şiddetle reddediyoruz. Bunu kabul etmiyoruz' diyemediler."

Bakan Soylu'nun A Haber ekranlarına çıkacağı duyulduğu andan itibaren en çok merak edilen soru da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işe aldığı terörle iltisaklı kişilerle ilgili söyleyecekleriydi. Bu konuda çok şey yazıldı ve çok şey söylendi, ama en çarpıcısı PKK'nın Paralel Diyanet'i olarak nitelenen DİAYDER ve yine PKK'nın yeni şehir teröristleri denilen Sivil Savunma Birlikleri (YPS) örgütüyle ilgili olanlardı.

Bu iki konuda söylenenler, terörün yeni arayışlar içinde olduğunu göstermek açısından ürperticiydi.

Çünkü DİAYDER, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ilişki açısından kritik önemde bir dernekti ve oraya eleman veriyordu. İşin daha vahim tarafı, bu dernek oraya sadece eleman vermiyor aynı zamanda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bizzat görüşüyor ve en üst düzeyde ilgi görüyordu

O derneğin ne olduğunu Bakan Soylu anlattı: "Apo için eylem yapan, terör örgütünden öldürülen teröristleri Uhud Savaşı'nda şehit olmuş gibi anlatan, Türkiye'nin parçalanmasını isteyen bir dernek. Bunlar iddianameye de yansıdı. PKK ve KCK iltisaklı kişiler. Sadece iltisaklı da değil. Dağa gitmiş. Aralarında asker, polis öldürmüş kişiler var." Sözünü ettiğimiz DİAYDER'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ilişkisi, bir başka tehlikenin de kapısını aralıyordu. PKK'nın gençlik örgütlenmesi TAG'ın yeni versiyonu olan YPS örgütünün. Adı "sivil" ama şiddet üretiyor. HDP'liler boşuna sokak çağrısı yapmıyor. Bakan Soylu, bu örgütün Kandil'den şehirleri kana bulamak için talimat aldığını belirterek şöyle diyordu:

"YPS, PKK'yla bağlantılı yeni bir örgüt. PKK'nın şehir yapılanması. YPS'ye karşı alarm durumundayız."

Peki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi alarmda mı?

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