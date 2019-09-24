Millet İttifakı'nı oluşturan partiler ve onlara destek veren çevrelerde ilginç bir hareketlilik yaşanıyor.Bu hareketliliğin bir ayağı Ankara'da öteki de Berlin'deydi.Ankara'daki hareketliliğin adresi Hilton Oteli'ydi.Aydınlık gazetesinin patlattığı habere göre otelde muhalefette yer alan CHP ve İP'in iki önemli ismi IMF temsilcileriyle buluşmuştu. Aylardır hükümetidiye suçlayan muhalefetin kendisinin hem de gizli bir biçimde IMF ile görüşmesi gerçek anlamda bir skandaldı.Toplantıya ayrı ayrı kapılardan önce CHP Genel Başkan Yardımcısıgelmiş.Onu İP'li eski Merkez Bankası Başkanıve Bilkent Öğretim Üyesiizlemişti.Arkalarından da IMF'ciler arzı endam etmişlerdi. Sayı çok ama birkaçını sayalım;(IMF Avrupa Birimi Direktörü),(IMF Türkiye Masası Şefi),(IMF Türkiye Yerleşik Temsilcisi) AK Parti Sözcüsü, bu gizli buluşmayı vahim olarak niteliyor ve şöyle diyordu:Şimdi gelelim Berlin toplantısına...İlginçtir aynı zaman diliminde Berlin'de debir toplantı vardı. Bu toplantıadıyla yapılıyordu.Toplantıya katılanlar arasında Türkiye'den kaçan ve Türkiye karşıtlıklarıyla dikkat çekenvegibi isimleri ön plandaydı. Ama asıl ilgi çeken Türkiye'den gelen milletvekilleri ve parti temsilcileriydi.CHP'den, HDP'den, Saadet Partisi'nden, Almanya Milletvekili, Berlin Eyalet Milletvekili, Avusturya Yeşil Hareketi'ndenve eski HDP milletvekiligibi onlardan bazılarıydı.Katılımcılar arasında gazeteciler veolarak bilinen isimler de vardı. Bütün bunların hatta Saadet Partili'ın bile Berlin'de bir araya gelip,demeleri şaşırtıcı olmadığı gibi yeni de değil.Yeni ve şaşırtıcı olan tek isim İYİ Parti adına katılan Berlin Temsilcisiydı... İP Genel Başkanı'in ülkücülerin tepkisine rağmen bizzat görevlendirdiği, o toplantıya da bizzat Akşener'in bilgisi, Genel Başkanı Yardımcısı'ın direktifiyle katıldığını söylüyordu. İsmi katılımcılar listesinde olmamasına rağmen kapanışta yaptığı kısa konuşmada;diyerek büyük alkış alıyordu.İP'li'nın Berlin'de HDP milletvekilleri ve AB ülkelerine sığınan kaçaklarla yan yana durması, Akşener'in selamını iletmesi, doğal olarak Türkiye'ye de yansıyor ve İYİ Parti'de başlayan HDP gerginliğini biraz daha derinleştiriyordu.İP içinde önce HDP'yle ortak anayasa yapma sonra da Diyarbakır'da çocuklarını isteyen anaların HDP il binası önündeki sivil direnişleriyle başlayan gerginliğin hangi noktaya geldiğini en çarpıcı biçimde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısıözetliyordu: