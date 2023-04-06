LEVENT TÜZEMEN

TFF Başkanı’nı uyarıyorum...

Erden Timur, elindeki bilgileri sezon sonunu beklemeden açıklamalıdır. Çünkü Galatasaray'a operasyon yapma konusunda MHK ve hakemleri gemi azıya almış durumdalar. Göz göre göre aleni operasyon yapıyorlar. Özellikle MHK Başkanı Lale Orta, yayıncı kuruluşa çıkıp Galatasaray'a verilmeyen kırmızı kartlardan söz ediyor ama yönettiği hakemler aba altından bildiklerini ya da aldıkları talimatları operasyon şeklinde uygulamaya devam ediyorlar.

Galatasaray-Başakşehir maçını keyifle izlerken güzel futbola Kadir Sağlam ve VAR'daki Özgür Yankaya resmen hançer sapladılar. Kerem'in attığı gol ofsayttı, Mertens ise attığı golde elini kullandı. Ama Ömer Ali'nin topa elle müdahale etmesi, Lima'nın İcardi ile yükseldiği pozisyonda topa koluyla vurması tartışmasız penaltıydı. Bu iki penaltıyı ne hakem Sağlam verdi ne de VAR'daki Yankaya incelemesine oralı olmadı. Sağlam ile Yankaya üç maymunu oynadılar.

Aleksic'in attığı ikinci gol öncesi Kaan Ayhan'ın yerinde başka bir oyuncu olsaydı Serdar Gürler'in kafasına uzanan vuruşunda darbeyi almış gibi yapar, kendini yere atardı. Ahlaklı davranmak demek ki prim yapmıyor. Kadir Sağlam ve Özgür Yankaya, Galatasaray'ı saf dışı bırakmak için her türlü operasyonu yaptı. Sayın Lale Orta, yine öbür yüzünü gösterip penaltıları vermedikleri için Kadir Sağlam ve Özgür Yankaya'yı kutlamalı, sonra da ekranlara çıkıp pozisyonlar için 'penaltıydı' demeli.

TFF Başkanı'nı uyarıyorum, Lale Orta'nın yönettiği hakemlerle ligin tamamlanması zor gibi görünüyor. Çünkü hakemler kararlarıyla tribünleri tahrik ediyor. Eğer müdahale etmezseniz yaşanacak olaylardan siz sorumlu olursunuz.

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