‘Recep Tayyip Erdoğan’ markasına paha biçilemez

Dünya siyasetinde ender olarak bir liderin adı yalnızca bir ülkeyi değil, o ülkenin küresel itibarını, güvenilirliğini ve vizyonunu da temsil eder. Bugün tüm uluslararası platformlarda 'Recep Tayyip Erdoğan' adı, sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nı değil, aynı zamanda ender görülen bir liderlik markasını da ifade ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız uluslararası ekonomi-politik alanda bir marka olarak, gücünü kararlılıktan, inancını milletten, meşruiyetini ise halkın sevgi ve desteğinden alıyor.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 21. Yüzyıl'ın en karmaşık krizlerinin ortasında, samimiyeti ve kararlılığıyla öne çıkan ender liderlerden biri konumunda. Kendilerinin liderlik tarzı; hakkaniyete dayalı bir özgüvenin, gerçek manada bir vicdanın ve diplomatik zekanın bileşimidir. Uluslararası diplomasi çevreleri kendilerinin uluslararası platformlarda yalnızca Türkiye adına değil, aynı zamanda küresel adalet duygusunu temsil eden bir ses olarak da yer aldığını belirtmekteler. Bu yönüyle Sayın Cumhurbaşkanımız, diplomasinin bütünüyle karmaşık denklemlerinde güven telkin eden, sözü dinlenen, krizleri yönetme becerisiyle fark yaratan bir lider olarak öne çıkıyor.

İster Gazze ister Rusya-Ukrayna Savaşı, tüm küresel ve bölgesel insani trajediler, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın küresel arenadaki özgün konumunu daha görünür kılmıştır. Savaşın ortasında taraflarla aynı anda konuşabilen, barış köprüsü kurabilen ve Ukrayna Savaşı'nın daha başlangıcında, Karadeniz Tahıl Koridoru İnisiyatifi'nin mimarı olarak, yüz milyonlarca gıdaya muhtaç insanın hayatına dokunan bir liderden söz etmekteyiz. Gazze'de ilk andan itibaren susturulmuş küresel vicdanın yerine tüm dünyaya çağrıda bulunan bir Türkiye ve küresel vicdanın simgesi haline gelen bir Cumhurbaşkanımız var. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, gücün değil, insanlığın yanında durmanın siyasette ne denli dönüştürücü bir etki oluşturabileceğini tüm dünyaya kanıtlamış bir liderdir. Bu nedenle, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, tüm yaşamı boyunca, klasik bir siyasetçiden öte, günümüzün dünya liderleri arasında gerçek manada bir 'liderlik markası' olarak her daim öne çıkmıştır.

Samimiyet, güven, dirayet, sahicilik ve kararlılık unsurları üzerine dayalı olarak yükselen böylesine güçlü ve kararlı bir liderlik, alnı zamanda Türkiye'nin küresel marka değerine paha biçilmez bir katkı sunmaktadır. Türkiye Ekonomisinde, son 23 yılda 280 milyar dolardan 1,5 trilyon doları aşmaya hazırlanan bir GSYH'ya, 36 milyar dolardan 270 milyar doları geçmiş bir ihracat hacmine Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü, kararlı ve vizyoner liderliği ile ulaştık. Artık dünya haritasında Türkiye, sadece bir bölgesel güç değil; küresel ölçekte, oyun kurucu, denge kurucu, çözüm üretici, güven veren bir ülke olarak öne çıkmakta. Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası itibarı, ülkemize ekonomik, ticari, diplomatik ve askeri alanlarda yeni işbirliği fırsatları, 5 kıtada var olma imkanı sağlıyor. Kendilerinin kararlılığı, Türkiye'nin sadece bölgesinde değil, küresel ölçekte de sözü dinlenen bir aktör haline gelmesinin en önemli dayanaklarından birisidir.

Bugün 'Türkiye Yüzyılı Vizyonu' da, esasen Sayın Cumhurbaşkanımızın marka gücünün stratejik bir nişanesidir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye'yi bir yandan büyük kalkınma hamleleriyle geleceğe taşırken, diğer yandan uluslararası platformlarda yeni bir diplomatik dil inşa ediyor; güç ile vicdanı, ekonomi ile adaleti, millî çıkar ile insanlığı birleştiren bir dil. Türkiye böyle güçlü bir vizyonla artık yalnızca güçlü bir devlet değil, aynı zamanda dünyanın her yerindeki mazlumlar için bir umut ülkesi olarak da konumlanıyor.

Dünya siyasetinde her yüzyıl kendi karakter liderlerini doğurur. 21. Yüzyıl'ın son derece karmaşık ekonomi-politik denkleminde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sahici liderliğin, dirayetli vizyonun ve insan merkezli siyasetin simgesi olarak öne çıkıyor. Kendilerinin adı bugün, yalnızca bir ülkenin değil, bir çağın da izdüşümü olarak okunuyor. Çünkü 'gerçek' liderlerin gücü, makamlarından değil, esas insanlığın vicdanına dokunan kararlılıklarından gelir. 'Recep Tayyip Erdoğan' markası sadece Türkiye'nin değil, içinde bulunduğumuz 21. Yüzyıl'ın küresel vicdanının da sembolüdür. 'Recep Tayyip Erdoğan' markası işte bu yüzden paha biçilmezdir.

