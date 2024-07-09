İPEK PAKSOY

Günümüzde teknoloji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Akıllı telefonlarımızı kontrol ediyor, sosyal medya üzerinde vakit geçiriyor, online alışveriş yapıyor ve hatta sağlık verilerimizi bulut sistemlerinde saklıyoruz. Ancak bu dijital dünyada yürürken, siber güvenlik konusunda ne kadar dikkatli olduğumuzu hiç sorguladık mı?

Son dönemde artan siber saldırılar ve veri ihlalleri haberlerde sıkça karşımıza çıkıyor. Özellikle büyük kurumlar ve hükümetler arasında yaşanan veri sızıntıları, sadece bilgi güvenliği sorunu değil, aynı zamanda bireysel mahremiyet için de bir tehdit.

Türkiye de bu alanda ciddi adımlar atarak, siber güvenliği sağlamlaştırmaya yönelik çalışmalarını hızlandırdı.

PEKİ, TÜRKİYE BU ALANDAKİ YOLCULUĞUNDA NELER YAPIYOR?

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Türkiye siber güvenlik konusunda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde etkin bir rolde. Ülkemiz, Siber Olaylara Müdahale Merkezi gibi kurumsal yapılar oluşturarak, siber tehditlere hızlı müdahale ve koordinasyon sağlama kapasitesini güçlendirdi. Ayrıca, Siber Güvenlik Strateji Belgesi ve Eylem Planı gibi belgelerle, stratejik hedefler belirleyerek siber güvenlik politikalarını da şekillendiriyor.

Türkiye'nin siber güvenlik alanında attığı bu adımlar, ulusal çapta kurumlar arası iş birliğini ve koordinasyonu artırmayı hedefliyor. Kamu ve özel sektör iş birliğiyle yürütülen projeler, hem altyapı güçlendirme hem de insan kaynağı geliştirme açısından da önemli.

Ancak, her ne kadar ilerleme kaydedilmiş olsa da, siber tehditlerin hızla evrildiği bir çağda, sürekli güncellemeler ve yenilikler gerekmekte. Özellikle veri koruma, kişisel mahremiyet ve ulusal güvenlik gibi kritik alanlarda daha fazla yatırım yapılması önemli!