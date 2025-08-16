İstanbul polisi yaptığı operasyonla katil zanlılarının yurt dışına kaçmalarını son anda önledi. Bugün cinayet büro ekiplerinin zamanla yarışının detaylarını anlatacağız. Somali vatandaşı bir kişinin öldürüldüğü ihbarını alan asayiş şube cinayet büro amirliği ekipleri bölgeye gittiklerinde iki el ateş edilerek öldürülmüş kişiyle ilgili çalışma yapmaya başladı. Çevredeki ev ve işyeri kameraları incelemeye alındı. Olay yerinden ayrıldığı tespit edilen bir araç terk edilmiş halde bulununca şüphelilere yönelik ilk ipucu da yakalanmış oldu.

Plaka sorgusu yapılan aracı 3 kişinin kiraladığı tespit edilince bu kişilere ulaşıldı. Onlarda aracı başka kişiler için kiraladıklarını söyleyince çember daha da genişledi.

Cinayet büro dedektifleri tüm şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit ettikten sonra operasyonun düğmesine bastı. Yapılan operasyonda cinayeti işlediği değerlendirilen 3 kişiden birisi evinde yakalandı. Diğer iki şüphelinin ise yapılan istihbarat çalışmalarının ardından yurt dışına kaçmaya çalıştıkları tespit edildi. Cinayet büro dedektiflerinin zamanla yarışı işte burada başladı. Hemen harekete geçen ekipler sabahın erken saatlerinde İstanbul havalimanından Mısır'a gitmek için bilet alan iki cinayet zanlısını havalimanında gözaltına aldı.

Çalışmalarını sürdüren polis Somali vatandaşı olduğu düşünülen kişinin sahte kimlik düzenlediğini aslında Kamerun'lu olduğunu tespit etti. Peki cinayet sebebi neydi?

Gözaltına alınan şüphelilerin verdiği ifadeye göre, öldürülen kişi Uygur Türkü olan şüpheliye birlikte ortak iş yapma vaadi bulunmuştu. Yaklaşık 18 bin dolar getiren Uygur Türkü buluştukları otel odasında lavaboya gittiğinde öldürülen kişinin getirdiği parayı sahte paralarla değiştirdiğini iddia etti. Eve gittiğinde paraların siyah bir renge büründüğünü söyleyen şüpheli durumu öldürülen şahsa ilettiğinde bu paraları düzeltmek için bir miktar para daha istediğini ifadesinde anlattı. Dolandırıldığını anlayan Uygur Türkü iki arkadaşıyla durumu paylaştı. Şüpheliler telefon açarak öldürülen adama yeniden para vereceklerini söyleyip yeni bir görüşme ayarladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli polise verdikleri ifadelerinde amaçlarının korkutarak paralarını geri almak olduğunu söyledi ancak kavga çıkınca cinayetin işlendiğini anlattı.

Cinayetten sonra kiraladıkları araçla olay yerinden hızla uzaklaşan şüpheliler polisin detaylı çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınmış oldu.