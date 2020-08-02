Knut Hamsun'u duymuş olanınız çoktur... Meğer zamanında İstanbul'a gelmiş. Yazmış.. Ayasofya'yı da yazmış, iyi mi?.Öğrenmenin yaşı yok.. En severek, bayılarak okuduğum yazarların başında gelir,.. O da severek okuduğum pek çok yazar gibi, en sevmediğim yerde, dijitalde yazıyor.. Kağıt baskısı ne yazık ki kapatılan HaberTürk'te..Öyle bir Knut Hamsun ve onun İstanbul ve Ayasofya'yı anlatışını yazmış ki, hele bugünlerde okumamak mümkün değil. Siz de tadın istedim bu lezzeti ve bu pazarı tamamen Sevgili Muhsin'e ayırdım.İşte onun "" başlıklı yazısı.

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'nün,sözünü birçok kişi ona mal etti. Çünkü oromanının yazarıydı ve açlık açlık olalı beri, bu romanda olduğu gibi hiçbir yerde bu kadar etkili anlatılmamıştı; o halde bu söz en çok ona yakışırdı!Aslında "Açlık" romanında yazarın amacı, açlık belasının ne menem bir bela olduğunu anlatmaktan çok, açlıktan geberse bile alın teri dökmeden kazanılan paranın açlık belasını defedemeyeceğine inanan, ekmek bulamadığı için kendi parmağını emerek kanıyla hayatta kalmaya çalışan, yemek bulduğunda da midesi kabul etmeyen, kasaptan köpeği için kemik isteyip bir köşede aynı kemiği gizli gizli kemiren gururlu bir gencin hikayesini anlatmaktı.Kitabın yazıldığı 1800'lü yılların sonu,'da kitleler halinde insanların açlık belasından kurtulmak için yerini yurdunu terk edip'ya göçtüğü yıllardır.

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"Açlık" romanının yazarıda 1880-1890 yılları arasındaşansını iki defa Amerika'da denemiş biryazardır, ancak ikisinde de orada tutunamamış,ikincisinde ağır bir hastalığayakalanınca,diyerek dönüş yolculuğunaçıkmış, artık yolda ne olduysa,deniz havası mı iyi gelmiş, başkabir şey mi bilinmez, memlekete varıncaiyileşmiş, ondan sonra 60'ı aşkın yıldaha yaşayarak, karmaşık hayatına birçokölümsüz roman ve büyük bir skandalekleyerek sefil bir ölümle bitirmiştihayatını.Bugünkü yazıma konu olmasının sebebi deolması veadıyla yazdığı seyahatnamesinde hem bu şehirden, hem'ten, hem de güncel meselemiz olan'dan bahsetmesidir.

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Avrupalı'nın'ya, daha doğrusu kendi deyimleriylebakışının tarihi, bir önyargılar tarihidir.Knut Hamsun da bir sabaha karşı vapurla'den'na girdiğinde onun da kafası o zamana kadar okuduğu o önyargılarla meşguldür.Okuduklarına göre İstanbul fethedildikten sonra, -onlar bunadiyordu- şehrin serveti talan edilmiş, halkının tümü katledilmişti. Sultan kurbanlarını deste deste birbirlerine bağlayıp Boğaz'ın sularına atıyordu. Bizzatetini yemekten büyük bir haz alıyordu Sultan. Tahtta şimdi Abdülhamit adlı büyük bir katil oturuyordu.Harabe, vahşi, sefil bir şehir bekliyordu Hamsun.Oysa gördükleri, okuduklarına hiç benzemiyordu.Yazarın aklına şu fikirler geliyor:'ndakiHıristiyan unsurların taleplerini bütündünyaya duyurduklarını, neyi talepettiklerini herkesin bildiğini söylüyorHamsun, ardından da Müslüman tebaadanvb istiklaltalepleri içinde olduklarını söylüyor vemeseleyi getirip kendi ülkesi'ebağlıyor.Son Ermeni isyanı çıktığında birgazetesinin verdiği bilgiye göre,olduğunu belirtiyorve şunları söylüyor:Hamsunİstanbul'u biraz gezdiktensonra şu yargıyavarır:İstanbul'u şöyleanlatıyor:İstanbul sokaklarında, kahvelerdeoturmuş, kahve içip nargile fokurdatanahaliye bakıp şu yargıya varıyorHamsun:Rehberleri bir'dur, onlara şehrigezdiriyor. Ve şu saptama:Rehber onları önce şehri kuşbakışıgören'ne götürüyor. Kuleden çıkıyorlar, rehber karşı tarafı gösterip,Peşine düşüyorlar.Burası müthişbir mekan.

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Knut Hamsun, merak edip İstanbul'a gelmiş birçok Batılı yazarın aksine, buralara enbakmış yazarların başında gelir. O dünya edebiyatının en önemli yazarlarından birisidir. Aynı zamanda da en tartışmalı yazarıdır da..1920 yılında'nü aldı. Bu ödülle birlikte önündesonsuz bir imkanlar denizi açıldı. Kendine özgü fikirleri vardı. Amerika'da yaşamıştı, bu ülkedeki demokrasiyiolarak görüyordu. İngiltere'den nefret ediyordu. O yüzden'nde açıkça Almanları destekledi.iktidara gelince sevindi, ülkesinin Nazilere teslim edilmesini savundu, direnişçileri gazete ilanlarıyla teslim olmaya çağırdı.Böylece Norveçlilerin gözündepayesini kazandı. Bu işe bir anlam veremiyorlardı. Hayata düşkün, doğa aşığı, ince ruhlu bu adam nasıl olmuş da ağzından salyalar akan bir faşiste dönüşmüştü? Bulunabilen en akla yakın cevap, İngiltere'ye ve teknolojiye karşı duyduğu nefret, Alman kültürüne olan hayranlık onu Nazilerin safına çekmişti.Vardı, o kurtarıcının huzuruna çıktı, önünde saygıyla durdu, hararetle elini sıktı.Savaştan sonra malikanesine devlet tarafından el konuldu.raporu verildi, bir psikiyatri kliniğine yatırıldı, deli diye damgalandı. O sırada 90 yaşındaydı. Bu muameleyi hiç haz etmedi.Bu sırada hiçbir Norveçli'nin aklına, kapısına dayanıp onu linç etmek gelmedi. Hiç kimse onu öldürme planı yapmadı. Devlet "vatan haini" diye onu hapishaneye kapatmak fikrini aklına getirmedi.Bir gün bir gencin aklına çok yaratıcı bir fikir geldi. Eline Hamsun'un bir kitabını aldı, yazarın evine doğru yürüdü, bahçesine girdi, elindeki kitabı sessizce oraya bırakıp gitti. Bir süre sonra başka biri bir kitap daha getirdi. Sonra biri daha, biri daha, biri daha...Gurur üzerine dünya edebiyatının en büyük kitaplarından birisini yazmış olan yazarın içinden çıktığı o gururlu halk, o gururlu adamın kitaplarını sessizce ona iade edip dağıldı.Bir süre sonra Hamsun'un bahçesinde, kendi kitaplarından bir dağ oluştu. Bu ince, zarif, müthiş güzellikteki tepki, doksan iki yaşındaki yazara ömrünün en büyük utancını hediye etti.

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Norveçliler, kitaplarını ona iade ederek ona en büyük cezayı verdi. Yine de o ülkesinin gururuydu ama o gurur artık şaibeliydi. "Vatan haini"ydi ama aynı zamanda birydı. Cezasını çektiği için de son yıllarda itibarı iade edildi.Halk günahlarını değil sevaplarını hatırlıyor; o yüzden adına festivaller düzenleniyor şimdi.

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Not: Bu yazıyı yazarken, YKY'dan çıkan "İstanbul'da İki İskandinav Seyyah" kitabından yararlandım.

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Pazar Neşesi



Adam tiyatroya gitmişti.. Yer gösteren çocuğun peşine takıldı. Oldukça gerilerdeydi biletindeki numara.. Oturmadan, yer gösteren çocuğun kulağına eğildi. "Bu polisiye bir oyun. Ben polisiye oyunları çok severim. Böyle oyunları mümkün olduğu kadar önden seyretmek gerekir ki, ayrıntıları göresin, izlerken sen de adım adım çözesin. Beni önlerde bir yere oturtursan, sana iyi bir bahşiş veririm" diye fısıldadı.

Işıkçı çocuk adamı götürdü, en ön sırada bir koltuğa oturttu. Adam elindeki 1 lirayı çocuğun avcuna bıraktı.

Çocuk paraya baktı, baktı.. Adamın kulağına eğildi ve fısıldadı..

"Katil uşak!."

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Latin Sözleri



"Fas est et ab hoste doceri."

"Düşmanından da olsa öğreneceksin!

Ovidius