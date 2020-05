Bugün "" dersem inanın.. Annemi,beni ben yapanların başındagelenanmak ve onu heryıl bugün sizlere bir keredaha anlatmak öyle mutluediyor ki beni..O yazıyı biliyorsunuz artık. Hatta ezberlediniz belki..Bir Hıncal Uluç klasiği..bir daha.. Kim bilir kaçıncıdefa..Annemizi çok erken kaybettik.. O bize, biz ona doyamadık, ama kısacık ömründe dört evladını, "" yapan o.. Dünyanın en güzel, en muhteşem annesi o..Abarttım mı?.. Yapmayın.. Sizinki de öyle değil mi?. Her anne, evladı için "" değil mi?Tüm annelerin günü kutlu olsun.. Bu güzel, bu anlamlı, bu duygu dolu günü icat ve tüm annelere armağan edenlere de teşekkür!..

*

Sene 1966 Mart ayı Muhabere Yedek Subay Okulu'nda öğrencilik dönemim bitmek üzere..Günlerden çarşamba, ertesi gün kura çekeceğiz.. 1.5 yıl görev yapacağımız yeri belirlemek üzere..Eve geldim, annem odasında hüngür hüngür ağlıyor.. Odasından zaten haftalardır çıkmıyor..... Kanser.. Günleri sayılı...Gerçeği babam biliyor.. Bir gece ağlayarak bana anlattı, ben biliyorum.." dedim.Babamla tartışmışlar. Babam asker.. Askerdi.. Şimdi milletvekili..Genelkurmay başkanı sınıf arkadaşı.. Kara Kuvvetleri Komutanı da öyle.. Bir telefonu yeterli, benim Ankara'da kalmam için..Annem yalvarmış.. Babam "" demiş, çarpmış kapıyı çıkmış gitmiş.. Annem kaderini bilmiyor, ama hissediyor olmalı ki, beni ille de yanında istiyor. Ne dediysem kesemedim ağlamasını..Sonunda "" dedim.. "Sarıldı boynuma.. Dakikalarca öylekaldık.. Kulağına "dedim. "" Ertesi gün kurayı yönetecek ekip geldi. Numaralarımız okunuyor. Gidip çekiyoruz. Yüksük gibi bir şey. Açılıyor, içinden tayin yeriniz çıkıyor.. İnanılmaz bir duygu var içimde. Hiç heyecanlı değilim. Ankara'yı çekeceğimden eminim çünkü.. Bu nasıl bir inançtır, bugün hala izah edemem...Bir yüksük kaptım. Personel Albay'a uzattım "" dedim, daha açmadan.Bir kaç saniye sonra mikrofonda yüksek sesle okudu.. "" Annem heyecanla bekliyordu evde, yatağında oturmuş.. Elindeki upuzun tespihi ile...Mutluluk gözlerinde nasıl ışıldıyordu bilemezsiniz...Annem ertesi gün öldü...44 yaşındaydı...

*

Bugün Anneler Günü..

Ne severim, Muammer Sun'un türküsünü..

Muhabere Yedek Subay Okulu'nda teğmenimdi, annemin öldüğü gün!.



Güneşin alası çok

Her evin çilesi çok

Analar çeker yükü

Kimsenin bilesi yok.



Çocuğa bakar anne

Evine tapar anne

Gece gündüz çalışır

Yarını yapar anne.



Anamız başımızda

Her öğün aşımızda

Ananın emeği var

Her iyi işimizde...



Gelin çiçek derelim

Yollarına serelim

Sevgi dolu türkülerle

Annemize verelim.



Annelerimize bugün ne versek az!..

***



Annen



Sen bir avuç bebektin

Kimdi süt veren sana,

Hastalandın ölecektin

Kim kanat gerdi sana?



Senin minik başını

Avuçlarına alıp

Gece uykusuz kalıp

Kucağında kim salladı

Ağladın, seninle kim ağladı

Annen!



Sana ilk adımını attıran kimdir

Konuşmayı öğretti sana bir bir

Annen!



Sen şimdi giderken okula

Sefertasını kim hazırlar?

Kim bakar arkandan yola?

Sende en çok kimin hakkı var

Kimdir seni en çok seven

Annen!



Dünyayı hiç değilse bir günlüğüne allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında dünyayı çocuklara verelim



Kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi hiç değilse bir günlüğüne doysunlar dünyayı çocuklara verelim

Bir günlük de olsa öğrensin dünya, arkadaşlığı Çocuklar dünyayı alacak elimizden ölümsüz ağaçlar dikecekler

Nazım HİKMET

***



Anne



Ak saçlı başını alıp eline,

Kara hülyalara dal anneciğim!

O titrek kalbini bahtın yeline,

Bir ince tüy gibi sal anneciğim!



Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,

Gecenin ardında yine gece var;

Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,

Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!



Gözlerinde aksi bir derin hiçin,

Kanadın yayılmış, çırpınmak için;

Bu kış yolculuk var, diyorsa için,

Beni de beraber al anneciğim!

Necip Fazıl Kısakürek

***



Sevdiğim Laflar

"Zaman ilerledikçe, ilim geliştikçe, medeniyet dev adımlarıyla yürüdükçe; hayatın, asrın bugünkü gereklerine göre evlat yetiştirmenin güçlüklerini biliyoruz. Anaların evlatlarına vereceği terbiye, eski devirlerdeki gibi basit değildir. Gerekli özellikleri taşıyan evlat yetiştirmek, pek çok özelliği kendilerinde taşımalarına bağlıdır. Bu sebeple kadınlarımız, hatta erkeklerden daha çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar!"

M. Kemal Atatürk



Pazar Neşesi

Anneler Günü'nde anne kız, anneanneye öğle yemeğine gideceklerdi.

Hazırlandılar. Tam evden çıkacaklar, anne kızına döndü.

"Eteğin biraz kısa değil mi" dedi.. "Aman anneee" der gibi baktı kız.

Anneannenin kapısını çaldılar. Anneanne açtı.. Kızına sarılırken kulağına fısıldadı..

"Bluzunun dekoltesi biraz fazla açık değil mi?."