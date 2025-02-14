Güney Asya’dan yükselen mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya, Endonezya ve Pakistan'a yaptığı ziyaretlerde karşılaştığımız manzarayı doğru tahlil etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Asya'nın önemli Müslüman ülkelerinden Malezya ile dünyanın en kalabalık Müslüman ülkeleri olan Endonezya ve Pakistan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gösterilen sevgiden bahsediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk ziyaret ettiği ülke olan Malezya'da Başbakan Enver İbrahim'in söylediklerine kulak kabartalım: "Müslüman âleminin lideri, adalet savunucusu, insan hakları sözcüsü ve adil sonuçlar için çabalayan bir lider. Kendisi misafirimiz olduğu için şanslıyız."

Bu sözleri söyleyen kişinin Malezya'nın Başbakanı olduğunu düşündüğümüzde söylenen sözün sadece konuğunu mutlu etmek için ifade edilmediğini görebiliyoruz. Enver İbrahim'in kendisine hediye edilen Togg'u sürerken yanındaki koltukta oturan Erdoğan'a, "Beni direksiyona oturtmanıza şaşırdım. Çünkü bizde direksiyonlar diğer taraftadır, benim de şoförlüğüm iyi değildir" diyecek kadar Cumhurbaşkanımız hakkındaki düşüncülerinde samimi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sevgi selinin yaşandığı bir diğer ülke Endonezya oldu. Dünyanın en büyük 16. ekonomisi, nüfus açısından dünyanın en kalabalık 4. ülkesi ve aynı zamanda dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi olan Endonezya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dışarıdan bakıldığında ilk etapta abartılı bile denebilecek bir şekilde karşılandı.

Tıpkı Malezya'da olduğu gibi sokaklara dökülen sivil halkın sevincini gördüğümüzde bu karşılama töreninin içten gelen bir sevginin tezahürü olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz.

Endonezya Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf Permana'nın ifadesiyle Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu özel saygıdan ötürü kendisini askeri havalimanında bizzat karşıladığını ve otele giderken arabada eşlik ettiğini hatırlatalım.

Endonezya Cumhurbaşkanı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onuruna verdiği yemekte mehter marşını söyleyen Endonezyalı sanatçıların coşkusunun bize vermeye çalıştığı bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretlerinin son durağı olan Pakistan'da ise "Dombra" çalınarak karşılandı. Siyasi belirsizlikler nedeniyle iktidarlar değişse de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterilen hürmetin azalmadığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz.

Aslında bu üç ülkede karşılaştığımız manzara için, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurtdışı ziyaretlerinde Müslüman toplulukların sürekli tekrar ettikleri bir düşüncenin bu kez devlet başkanları tarafından da seslendirilmesi diyebiliriz. 2017'de Sudan Hartum Üniversitesi Rektörü'nün tekbirlerle bölünen karşılama konuşmasına ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde Müslüman toplum önderlerinden Siraj Wahhaj'ın "Merkezi bir liderliğe ihtiyacımız var. Bunun da Türkiye'den geldiğini hissediyorum. Tek yapmamız gereken bakmak ve neler yapıldığını görmek" sözlerinde dile gelen ve bizlere Cumhurbaşkanı Erdoğan şahsında yüklenen ağır sorumluluk da diyebiliriz.

Tüm dünya Müslümanlarının gördüğü gerçeği biz görebiliyor muyuz? Belki asıl bunu konuşmamız gerekiyor.

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