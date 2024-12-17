Haziran 2016'da Rusya'nın hava saldırıları ve İran destekli vahşi milisler eliyle sıkıştırılan, kuşatmayla boyun eğdirilen, 13 senedir Esed rejimi zulmü sebebiyle yüz binlerce evladını şehit verenteyiz.Suriye notlarıma sonraki yazılarda yer vermek üzere önce Halep'tekiüyesi olarak atadığıile görüşmemizden bahsetmek istiyorum.Muhammed Bey, Halep'ten öncede benzer bir komisyonda yöneticilik yapmış. Hem mühendis hem de İslami ilimler eğitimi almış. Ailesi Halep'in zengin ailelerinden biri. Annesinin dedesinin Osmanlı ordusunda subay olduğunu, ailesinine yöresel tatlılar yollayıp Sultan'dan takdir belgesi aldığını gururla anlatıyor.derken gözlerinden birhüzün perdesi geçiyor. Anneannesi vededesi vefat ettiklerinde de yanlarında olamamış.Halep'te kime dokunsanız benzer hikâyeler duyuyorsunuz. Yemekte bizi ağırlayanKardeşi,nden mezun olmuş. O da ülkesinin inşasında hizmet etmek üzere geri dönmüş.Muhammed Bey, önceliklerininolduğunu,böylece Suriye'den ayrılmak durumundakalan mültecilerin geri dönüşünü, işyerlerininve fabrikaların açılmasını sağlamayıamaçladıklarını anlattı.Terör örgütü PKK'nın Şeyh Maksud'dan çıkarken bazı tetikçiler bıraktığını, bunların yerel halkahuzuru bozmaya çalıştıklarını, su kaynaklarını tahrip etmek için teröristlerin saldırdığını, ancak bu sorunun üstesinden geleceklerini söyledi.Deyrizor'da yerel halkın ayaklanarak PKK'lı teröristleri kovduğunu hatırlatıpaçıkladı.Halep halkının ilk kez kimsenin zorlaması olmadan sokağa çıkıp sevinç gösterisi düzenlediğini, görünürde rejimle sorunu olmayan insanların bile korkarak yaşadığını ve osöyledi. Sednaya Cezaevi'nde görülen işkencelerin Esed rejiminin tüm barbarlığının ancak yüzde 5'i olduğunu, Orta Çağ Avrupası'nda bile böyle bir vahşetin yaşanmadığını, yeni yönetimin bu suçları ortaya çıkarmak için çalışacağını belirtti.Halep'in özgürleştirilmesi sonrası ilan edilen affın Şam'ın düşüşünü sağladığını, insanlarınetkilendiklerini aktardı. Halep'te ilk başta devlet görevlileri dahi görevlerine devam ettirilmiş. Muhaliflerin af kararının savaşın bitmesi nedeniyle alındığını, suçu sabit olanlarınsa mahkemelerde yargılanacağını açıkladı.Türkiye hakkında söylediklerini ise olduğu gibi aktarmak istiyorum:"Suriye halkı genellikle çok vefalıdır. Türkiye'ye olan vefamız da sürecek.Türkiye'de ortaya çıkan bazı ırkçı Suriye karşıtı görüşleri çok ciddiye almadık. Benim anne tarafımdan dedem Osmanlı ordusunda subaydı.